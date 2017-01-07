ظفر افشون در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در سطح کشور ۱۶هزار میلیارد تومان بودجه برای راه اندازی واحدهای صنعتی متوسط و کوچک درنظر گرفته شده و از این میزان ۴۴۳میلیاردتومان سهم استان مرکزی بود در حالی که تاکنون بیش از میزان مقرر، یعنی ۴۶۰میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون به ۶۸۶ واحد صنعتی کوچک و متوسط در استان مرکزی، ۴۶۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت شده که از میزان مذکور، ۳۷۱ واحد صنعتی به طور مستقیم از بانک های عامل، ۱۸۷میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی بیان کرد: همچنین به ۳۱۵ واحد صنعتی نیز که از طریق ثبت نام در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست وام داشتند، ۲۷۳ میلیارد تومان تسهیلات اعطا شد.

تسهیلات اعطایی به صنایع استان فراتر از حد پیش بینی شده

افشون تصریح کرد: میزان تسهیلات ارائه شده به صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۰۴ درصد، یعنی فراتر از سهمیه در نظر گرفته شده برای استان و برنامه ریزی های انجام شده بوده و تلاش داریم تمامی ۹۷۵ واحدی که در استان متقاضی دریافت تسهیلات رونق بودند تا پایان سال از آن بهره مند شوند.

متاسفانه بانک های خصوصی در استان مرکزی تاکنون هیچگونه مشارکتی برای اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته اند وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه بانک های خصوصی در استان مرکزی تاکنون هیچگونه مشارکتی برای اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای تولیدی و صنعتی نداشته اند و در نظر داریم نشستی با مدیران این بانک ها به منظور جلب همکاری در راستای اعطای تسهیلات برگزار کنیم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اضافه کرد: استاندار مرکزی تاکید دارد رقم تسهیلات اعطایی به واحدهای صنعتی استان تا پایان سال جاری به ۶۰۰میلیارد تومان برسد و ما نیز پیش بینی می کنیم این رقم تا پایان سال فراتر از ۵۰۰میلیارد تومان باشد.

تداوم اعطای تسهیلات رونق تولید در سال آینده

وی با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات رونق تولید سال آینده نیز تداوم خواهد داشت، گفت: سال آینده فاز جدیدی در طرح ایجاد رونق تولید در استان عملیاتی می شود که هدف آن رونق صادرات و جلب و جذب بازارهای هدف خارجی است.

سال آینده فاز جدیدی در طرح ایجاد رونق تولید در استان عملیاتی می شود که هدف آن رونق صادرات و جلب و جذب بازارهای هدف خارجی است افشون با اشاره به همکاری دیگر دستگاه های استان با واحدهای صنعتی و تولیدی تصریح کرد: دستگاه های خدمات رسان و تامین اجتماعی تاکنون همراهی خوبی با واحدهای صنعتی برای استمهال معوقات و بدهی این واحدها داشته اند و امیدواریم این مساعدت و همراهی تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر شرایط بهتری از سوی بانک ها برای اعطای تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی استان فراهم شده و تعداد پرداخت ها افزایش یافته، اما باید همکاری بیشتری در این رابطه انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: کارگروه اقتصاد مقاومتی استان به طور مستمر و پیگیرانه موضوع رفع مشکلات صنایع را در دستور کار قرار داده و تشکیل جلسه می دهد که از نظر فعالیت کارگروه های اقتصاد مقاومتی استان ها، طی سال جاری استان مرکزی رتبه دوم را در کشور کسب کرده است.

سرمایه گذاری صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته استان تقویت شود

افشون با اشاره به ضرورت اجرای طرح‌ها و سرمایه گذاری های جدید صنعتی در مناطقی از استان که دغدغه بیکاری دارند، بیان کرد: هم اکنون در برخی مناطق استان همچون شهرستان های خمین، کمیجان و خنداب، نسبت به نقاط دیگر دغدغه بیشتری در زمینه بیکاری هست، بنابراین بستر اجرای طرح های سرمایه گذاری در این مناطق باید مهیا شود.

واحدهای تولیدی باید دستیابی به تکنولوژی و بهسازی تجهیزات خود را در دستور کار قرار دهند تا هزینه های تولید از این طریق کاهش یافته و بهره وری ارتقا یابد وی با اشاره به اینکه راهبرد واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی باید افزایش کیفیت تولید و رشد صادرات باشد، تصریح کرد: اینگونه در اقتصاد و تولید، رونق حاصل می شود بنابراین واحدهای صنعتی زمانی از بحران نجات می یابند که افزایش صادرات را در دستور کار قرار داده و بازارهای هدف را شناسایی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: بازار جهانی امروز خواهان محصولات مرغوب است پس تولیدکنندگان و صنعتگران باید برای تولید محصولات مرغوب به منظور جذب مشتریان خارجی تلاش کنند.

افشون خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی باید دستیابی یه تکنولوژی و بهسازی تجهیزات خود را در دستور کار قرار دهند تا هزینه های تولید از این طریق کاهش یافته و بهره وری و ارزش افزوده ارتقا یابد.