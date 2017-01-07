عزم فیلیپین برای خاتمه دادن به حیات تروریست ها در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رودریگو دوترته» (Rodrigo Duterte) رئیس جمهور فیلیپین از تمایل خود برای پایان دادن به فعالیت گروهک های وابسته به تروریست های داعش در جنوب این کشور خبر داد.

«ارنستو آبلا» (Ernesto Abella) سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین به نقل از رئیس جمهور کشورش در این باره گفت: «رودریگو دوترته» بر عزم این کشور برای مبارزه با گروه «ابو سیاف» (Abu Sayyaf)، فساد و نیز مواد مخدر تأکید کرده است.

سخنگوی ریاست جمهوری فیلیپین به نقل از «رودریگو دوترته» تأکید کرد: رئیس جمهور دستوراتی را به نیروهای امنیتی و پلیس درباره فساد، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مطرح کرده است.

لازم به ذکر است سه گروه تروریستی مرتبط با گروهک تکفیری- صهیونیستی داعش در فیلیپین حضور دارند که مهمترین آن گروهک «ابو سیاف» است. این گروه دو سال پیش با سرکرده تروریست های داعش بیعت کرد و تا کنون چندین فعالیت تروریستی را به ویژه در جنوب این کشور هدایت کرده است.