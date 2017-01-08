مدیرکل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم استعفا داد

کارن ابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلایل شخصی از سمت خود به عنوان مدیرکل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم استعفا داده ام.

وی افزود: هنوز جایگزینی برای من مشخص نشده اما با استعفای من موافقت شده است.

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم تاکید کرد: من عضو هیات علمی دانشگاه تهران هستیم و پس از این به کار تدریس خود در این دانشگاه ادامه می دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، کارن ابری نیا آذرماه سال ۹۲ با حکم جعفر میلی منفرد معاون سابق آموزشی وزارت علوم به سمت مدیرکل دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم منصوب شده بود.