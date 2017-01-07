مسئول سازمان بسیج رسانه استان لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه طی مراسمی و با صدور حکمی از سوی فرمانده سپاه حضرت ابوافضل(ع) لرستان، مسئول بسیج رسانه لرستان با حضور جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع)، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و ... معرفی شد.

در این مراسم عبدالرضا کوشکی به عنوان رئیس سازمان بسیج رسانه لرستان معرفی شد.

پیش از این فریبر حاتمی با حفظ سمت مسئول سازمان بسیج هنرمندان، به عنوان مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان نیز فعالیت داشت.

عبدالراضا کوشکی مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان در این مراسم در سخنانی با بیان اینکه کار بسیج جذب، آموزش، ساماندهی و به کارگیری نیروهای انقلابی است اظهار داشت: در این راستا دوره های آموزشی، فنی و مهارتی را برای رسانه های استان در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهیم کرد.

وی بر ضرورت حمایت از اصحاب رسانه بسیجی تاکید کرد و گفت: در این راستا حمایت حقوقی از اصحاب رسانه در حین کار خواهیم داشت.

مسئول سازمان بسیج رسانه لرستان اصحاب رسانه قشر زحمت کشی در جامعه هستند گفت: می طلبد که حمایت های لازم از جمله فراهم کردن زمینه اسکان آنها در شهرهای مختلف هنگام مسافرت، خدمات بیمه ای و ... در نظر گرفته شود.

کوشکی تاکید کرد: به طور حتم حمایت از رسانه ها منجر به برداشته شدن قدم های بزرگی برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی می شود.