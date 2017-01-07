۸۸ درصد سوخت نیروگاه شهید رجایی قزوین، گاز طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان درمحل نیروگاه شهید رجایی باتشریح مهم ترین فعالیتهای انجام شده گفت: نیروگاه شهید رجایی با ۴ واحد ۲۵۰ مگاواتی حرارتی در سال ۷۱ افتتاح شد و در سیکل ترکیبی آن نیز شش واحد هرکدام به ظرفیت ۱۲۳.۴ مگاوات جمعا به میزان ۷۴۰ مگاوات فعال است.

وی افزود: در کشور ۷۵ هزار مگاوات قدرت منصوبه نیروگاهی داریم که شامل ۶۳ هزار مگاوات نیروگاههای حرارتی، ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت سدهای آبی، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه اتمی و۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بادی است.

فرهور تصریح کرد: در سراسر کشور حدود ۴۰۰ واحد نیروگاهی داریم که فقط در نیروگاه شهید رجایی ۱۳ واحد بخاری گازی و سیکل ترکیبی فعالیت می کند.

۱۲ میلیارد کیلووات ساعت تولید نیروگاه شهید رجایی

وی اضافه کرد: ظرفیت اسمی نیروگاه شهید رجایی ۲۰۴۰ مگاوات است که تولید آن سالانه ۱۲ میلیارد مترمکعب ساعت انرژی در دو نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی است.

فرهور اظهارداشت: راندمان تولید در نیروگاه شهید رجایی ۴۵ درصد و در جهان ۶۰ درصد است که تلاش می کنیم راندمان خود را با کارهای انجام شده باز هم بالا ببریم.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی تصریح کرد: در حال حاضر ۴.۸ درصد از مجموع انرژی برق کشور در نیروگاه شهید رجایی تولید می شود.

وی بیان کرد: برای تولید ۱۲ میلیارد مترمکعب انرژی برق سالانه به ۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی نیاز داریم و هر چقدر سوخت گاز کمتر تحویل شود ناچاریم از سوختهای فسیلی مانند مازوت و گازوئیل استفاده کنیم.

فرهور یادآورشد: در نیروگاه بخار از سوخت مازوت و در نیروگاه سیکل ترکیبی از گازوئیل استفاده می کنیم و در یک سال گذشته خوشبختانه توانسته ایم مصرف سوخت را از مازوت به گاز تغییر دهیم که این کار به کاهش آلایندگی ها منجر شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۷۸ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در نیروگاه مورد استفاده قرار گرفته که این میزان معادل ۸۸ درصد سوخت مصرفی است و این روند تا پایان سال تا ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: همچنین میزان مازوت مصرفی سالانه نیروگاه ۱۷۳ میلیون لیتر معادل ۵ درصد و گازوئیل ۱۲۸ میلیون لیتر معادل ۷ درصد است که این میزان از نرم کشوری هم پایین تر است.

فرهور یادآورشد: مصرف سوخت نیروگاهها در کشور تابع دمای هوا، میزان مصرف در صنایع پتروشیمی، سیمان، نیروگاهها و میزان مصرف مردم است و از آنجا که در زمستان مصرف خانگی افزایش می یابد در یک برنامه ریزی کلان کشوری برای جلوگیری از هرگونه مشکل در تامین سوخت مردم میزان سوخت تحویلی به نیروگاه دچار نوسان می شود.

کاهش ۲۱۰ درصدی مازوت در سوخت نیروگاه شهید رجایی قزوین

وی بیان کرد: اولویت شرکت گاز تامین گاز مشترکین خانگی است که در فصل سرما مصرف سوخت ۵۲۰ میلیون مترمکعب در روز شد اما با همکاری و هماهنگی بسیار خوب شرکت گاز استان بالاترین سهمیه گاز به نیروگاه اختصاص یافت و در این زمینه کار بی نظیری صورت گرفته است.

فرهور یاداورشد: در سال گذشته میزران مصرف گاز در نیروگاه دو هزار و ۲۴۰ میلیارد مترمکعب وامسال دو هزار و ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بود که خوشبختانه میزان مصرف مازوت از ۵۳۷ میلیون لیتر به ۱۷۳ میلیون لیتر کاهش یافت که ۲۱۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: تا پایان امسال ۱۲۰ میلیون مترمکعب دیگر به سوخت گاز نیروگاه اضافه خواهد شد و مصرف خود را به دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهیم داد که این روند دیگر هیچ جای نگرانی در خصوص آلودگی نخواهد داشت.

سالانه ۲۱۰۰ میلیارد تومان هزینه گاز نیروگاه است

فرهور بااعلام هزینه های سنگین سوخت نیروگاه اظهارداشت: در حال حاضر هزینه یک لیتر مازوت حدود ۱۳۰۰ تا ۲۰۰۰ ریال، گازوئیل هر لیتر ۱۳۰۰ تا ۳۶۰۰ ریال و گاز هر مترمکعب ۷۰۰ تا ۸۰۰ ریال است که تقریبا نصف قیمت سوخت فسیلی است.

وی اضافه کرد: سالانه بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد تومان هزینه سوخت گاز نیروگاه شهید رجایی است که اگر مازوت و گازوئیل مصرف کنیم این هزینه تا دوبرابر افزایش خواهد یافت و آلودگی نیز دارد لذا هم دولت و هم ما در این نیروگاه بسیار علاقمندهستیم که تمام سوخت به گاز تبدیل شود اما تامین نیاز مردم در اولویت قرار دارد و این موضوع برای ما نیز هزینه بر است.

وی گفت: خوشبختانه با ورود گاز از فاز دوم پارس جنوبی سهم نیروگاه در سال جاری بسیار افزایش یافته و با جایگزین شدن سوخت پاک شاهد رفع آلودگی از این نیروگاه هستیم و امروز هم با جرات می گوییم دیگر مردم دغدغه آلودگی در این واحد بزرگ نیروگاهی را نداشته باشند.

نیروگاه رجایی نقشی در تغییر اقلیم و دمای هوا ندارد

فرهور در پاسخ به سوالی در خصوص این که گفته می شود آلودگی نیروگاه در کاهش بارندگی وتغیراقلیم و آب وهوا موثر بوده اظهار داشت: این مسئله به هیچ وجه صحت ندارد و این حرف غیرکارشناسی است و آمادگی داریم با حضور کارشناسان محیط زیست و هواشناسی این موضوع بررسی علمی شود.

وی اضافه کرد: تغییر اقلیم و افزایش گازهای گلخانه ای یک موضوع جهانی است و حتی آمریکا و چین شاید تاثیرگذارترین کشورها در افزایش گازهای گلخانه ای هستند که در گرم شدن کره زمین نقش دارد اما در کشور و استان اگر بخواهیم این موضوع را مورد بررسی کارشناسی قرار دهیم باید تمامی عوامل آلوده کننده اعم از واحدهای صنعتی، خودرو، سموم کشاورزی، آلاینده های خانگی را مورد بررسی قرار دهیم و امروز با آمار و ارقام علمی و تغییر سوخت نیروگاه تا میزان ۸۸ درصد به گاز باید گفت آلایندگی نیروگاه بسیار ناچیز و حداقلی است که آن را هم در سالهای آینده با مصرف کامل سوخت گاز برطرف خواهیم کرد لذا نقش نیروگاه در کاهش بارندگی را بشدت تکذیب می کنیم.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین بیان کرد: این نیروگاه به عنوان یک واحد بزرگ و استراتژیک که تامین حدود ۵ درصد انرژی برق مورد نیاز کشور را بر عهده دارد توانسته با دانش روز و اتکا به متخصصانی متعهد و توانمند در بسیاری از شاخصها به عنوان نمونه کشوری مطرح شود و کم لطفی است که این همه خدمات ارزشمند را با خبرهایی که ریشه علمی ندارد زیر سوال ببریم.

انرژی برق تمامی طرح های توسعه صنعتی را تامین می کنیم

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین اضافه کرد: هر چقدر در مصرف گاز خانگی صرفه جویی شود قادر خواهیم بود سهمیه بیشتری تحویل بگیریم و از مصرف مازوت و گازوئیل به گاز تغییر رویه دهیم که آلودگی نیز کاهش خواهد یافت.

فرهور تصریح کرد: مصرف سالانه انرژی برق در استان 5 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت است که در نیروگاه تا دوبرابر میزان مصرف تولید برق داریم و خوشبختانه با تمهیدات انجام شده قادریم در هر زمان نیازهای توسعه صنعتی استان را پاسخ دهیم.

وی بیان کرد: با زیرساختهای ایجاد شده در حوزه انرژی هیچ مشکلی در تامین نیازهای آینده استان نداریم و این نیروگاه در تثبیت ولتاژ منطقه و استان نیز نقش کلیدی دارد.

کاهش افت انرژی را جبران می کنیم

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین اضافه کرد: عوامل متعددی در کاهش ولتاژ برق موثر است که برخورد صاعقه به خطوط، خارج شدن مصرف کننده های عمده و تولیدکنندگان بزرگ و یا مشکلات خطوط شبکه انتقال وتوزیع از آن جمله است.

موفقیت های نیروگاه ارزشمند است

فرهور اضافه کرد: در سالهای 93 و همچنین 94 توانستیم در بررسی عملکرد در یمان نیروگاههای کشور رتبه اول را کسب کنیم و امسال هم در پیک تابستان با ضریب 98.5 درصد به عنوان نیروگاه برتر کشور شناخته شدیم که این موفقیت با تلاش شبانه روزی همه نیروها و مدیران بدست آمده است.