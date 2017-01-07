۱۶هزار دانشجو در دانشگاه ارومیه مشغول تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حب نقی ظهر شنبه در نشست با خبرنگاران عملکرد سه ساله گذشته این دانشگاه را تشریح کرد و اظهارداشت: جهت ارتقای همکاریهای علمی، آموزش و پژوهشی با سایر دانشگاههای خارجی تفاهمنامه های همکاری با دانشگاههای عراق، بلژیک، اتریش، روسیه، اسپانیا، آلما، قبرس صورت گرفته است که در این راستا هفت مدال ارزشمند طلا در عرصه های مختلف جهانی توسط این دانشگاه کسب شده است.

وی به سایر فعالیتهای این دانشگاه اشاره کرد و گفت: تکمیل دانشکده های ادبیات انسانی و علوم اقتصاد ارومیه و دانشکده ادبیات مهاباد، راه اندازی پژوهشکده های احیای دریاچه ارومیه و مدیریت بحران و مهندسی، راه اندازی مرکز آگاهی و پشتیبانی اینترنت (آپا)، استقرار پارک علم و فناوری، تاسیس مرکز پژوهشی اقوام و ادیان و تاسیس مرکز آزمایشگاهی مرجع بین دانشگاههای کشور را از سایر اقدامات این دانشگاه است.

حب نقی با تشریح عملکرد سه ساله اخیر دانشگاه ارومیه در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: در این دولت پردیس دانشگاه ارومیه که شامل مدرسه طب با ۱۴۰ سال قدمت و دیگر ابنیه‌ها و آثار تاریخی است به ثبت ملی رسیده و امکان دخل و تصرف مدیران و روسای دانشگاه در ساخت و سازهای مختلف در آن منتفی شده است.

وی افزود: کاهش منابع مالی دولت در اجرای پروژه‌های دانشگاه ارومیه نیز تأثیر منفی داشته اما با این حال پروژه‌های دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده اقتصاد که در آغاز بکار دولت فقط ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و حتی جزو پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد به شمار نمی‌آمدند با استفاده از منابع مالی داخل دانشگاه احداث شده و اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد رسیده‌اند.

رئیس دانشگاه ارومیه با اعلام چگونگی استقلال یابی پارک علم و فن آوری آذربایجان غربی از دانشگاه ارومیه افزود: یکی از دو پروژه این مجموعه که ۳۵۰۰ متر زیربنا را شامل می‌شود در دوره مدیریتی اخیر احداث، تکمیل و تحویل پارک علم و فن آوری استان شد و علاوه بر آن ۱۷ هکتار زمین نیز در اختیار این پارک قرار گرفت.

وی با اعلام تکمیل پروژه رفاهی دانشگاه ارومیه در تهران گفت: در مجموع برای احداث پروژه‌های دو دانشکده ادبیات و اقتصاد و پروژه رفاهی تهران ۳۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس دانشگاه ارومیه تصریح کرد: در دولت یازدهم کار احداث پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه نیز به اتمام رسیده و هم اینک درحال بهره برداری است اما سهم دانشگاه ارومیه در روند اجرای طرح‌های احیا دریاچه ارومیه اندک است و باید اصلاح شود چرا که این مجموعه از ظرفیتهای بسیار زیادی در این زمینه برخوردار است که تا کنون از آن غفلت شده است.

حب نقی با اشاره به تصویب برنامه راهبردی ۵ و ۱۰ ساله برای دانشگاه ارومیه افزود: در این برنامه موضوعاتی همچون کارآفرینی، تولید دانش فنی و افزایش درآمدهای دانشگاه تا سقف تأمین حداقل ۴۰ درصد از هرینه های دانشگاه از این مسیر تاکید شده است.

وی با اشاره به نحوه تأسیس، راه اندازی و تشکیل مراکز مختلف تحقیقاتی، پژوهشی و مشاوره‌ای گفت: مرکز آپا که مخفف آگاهی، پشتیبانی و امداد در حوزه فضای مجازی است در دانشگاه ارومیه راه اندازی شده و راه اندازی مرکز پژوهشی ادیان و اقوام نیز در این مجموعه در حال انجام است و همزمان کار راه اندازی مرکز پژوهشی مدیریت بحران و مهندسی زیرساخت نیز در حال پیگیری است.

حب نقی افزود: مرکز تست ماشینها، ادوات و سامانه‌های کشاورزی نیز در دانشگاه ارومیه راه اندازی شده و دومین ایستگاه تحقیقات هواشناسی استان نیز با همت دانشگاه ارومیه انجام شده و کار تأسیس آزمایشگاه مرکزی مرجع نیز در پردیس داخل شهر این دانشگاه آغاز شده است و همزمان مرکز مشاوره ورزشی و تندرستی نیز راه اندازی شده است.

وی تصریح کرد: کار احداث خوابگاه ۲۵۰ نفره با بنیاد ۱۵ خرداد نیز مراحل اولیه احداث را طی می‌کند و در این سه سال تعاملات بین المللی دانشگاه ارومیه با دانشگاه‌هایی از ترکیه، عراق، بلژیک، اتریش، آلمان، روسیه، اسپانیا و آمریکا نیز شکل گرفته است.

حب نقی گفت: در این سه سال ۷ افتخار و مدال جهانی و بین المللی توسط دانشگاه ارومیه کسب شده که کسب مدال طلای اختراعات جهان، نقره اختراعات در لهستان، محق برتر فائو و دانشمند جوان جهان از آن جمله است.

وی با اشاره به حواشی ایجاد شده در قضیه خرید دستگاه ppms گفت: در حقیقت در دوران تحریم به جای یک دستگاه ۶۰۰ هزار یورویی یک دستگاه ۵ هزار یورویی به دانشگاه ارومیه فروخته شده بود که پس از انجام تحقیقات لازم و مراجعه به سیستم قضایی، قصور رئیس دانشگاه قبلی در انجام این خرید محرز شد و اکنون مراحل قانونی برای مطالبه خسارات دانشگاه از شرکت ایرانی وارد کننده و شرکت خارجی فروشنده در حال انجام است.