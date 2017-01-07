تعیین هیئت رئیسه فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیأت رئیسه فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس انتخاب شدند.

فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس شورای اسلامی ۹ عضو دارد که بر این اساس زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس به عنوان رییس این فراکسیون، امیر خجسته نماینده همدان و حسین مقصودی نماینده سبزوار نیز به عنوان نواب اول و دوم این فراکسیون انتخاب شدند.

محمود بهمنی نماینده ساوجبلاغ به عنوان سخنگوی فراکسیون روابط عمومی و رسانه مجلس انتخاب شد و فریده اولاد قبا نماینده تهران و خدیجه ربیعی نماینده بروجن به عنوان دبیران اول و دوم این فراکسیون انتخاب شدند.

محمد فیضی زنگیر، اصغر سلیمی و شهاب نادری نمایندگان اردبیل، سمیرم و کرمانشاه نیز از دیگر اعضای این فراکسیون هستند.