برای پیروزی به تبریز آمده ایم/ با مشکل کمبود زمان مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر امروز شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم ماشین سازی و سایپا به خبرنگاران گفت: این بازی آخرین بازی نیم فصل اول بود که سر موقع برگزار نشد و باعث شد تا تمام برنامه های ما به هم بخورد.

وی سپس با بیان اینکه ما متضرر شدیم و کاش بازی در همان روز خود برگزار می شد، ادامه داد: ما نتوانستیم استراحت لازم را به تیم بدهیم و چند روز دیگر نیز با پرسپولیس بازی داریم و کمبود زمان مشکل جدی ما است.

فرکی با تاکید بر اینکه تیمش برای نتیجه گرفتن برابر ماشین سازی آماده است، افزود: این دیدار برای هر دو تیم مهم است و باید ما نتیجه لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا ماشین سازی کادر فنی خود را تغییر داده و این بازی را حساس می کند، گفت: ماشین سازی در صورت برد خودش را به تیم های بالایی نزدیک می کند ولی ما نیز تلاش می کنیم که سه امتیاز را بگیریم.

فرکی با تاکید بر اینکه از کیفیت بازی تیمش خیلی ناراضی نیست، گفت: ما خوب بازی می کنیم و کیفیت کارمان خوب است ولی نتایج لازم را نتوانستیم در نیم فصل اول بگیریم.

وی با اشاره به نقاط ضعف تیمش در نیم فصل اول گفت: تعداد نفراتمان در خط حمله کم بود که موقعیت گل زیادی داشتیم ولی گل نمی زدیم، همچنین در خط دفاعی هم اشتباهات فردی زیادی داشتیم و شانس هم نداشتیم.