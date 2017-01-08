واکنش استقلال به درخواست کاوه رضایی و معاوضه با آندرانیک تیموریان

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می شود کاوه رضایی بعد از مصاحبه شما درخواست رضایتنامه کرده و می خواهد از استقلال جدا شود، گفت: صحبت من کلی بود. ما به علیرضا منصوریان هم اعلام کردیم با توجه به اینکه استقلال تیم بزرگی است، نباید بازیکن برای آن شرط بگذارد. حالا هر کس می خواهد باشد.

وی افزود: به علیرضا منصوریان گفتیم با قاطعیت جلو برود چون هیات مدیره پشت شما است. نباید این مسائل در باشگاه بزرگی مثل استقلال باشد.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال درباره وضعیت نقل و انتقالات این تیم هم تصریح کرد: اختیار کامل در این ارتباط به مدیرعامل و سرمربی تیم واگذار شده است. آنها هم یکسری مکاتبات داشته اند و منتظریم تا ببینیم چه می شود.

زمانی درباره اینکه آیا آندرانیک تیموریان در نیم فصل به استقلال اضافه می شود؟ گفت: یکی از گزینه های منصوریان برای نیم فصل، آندرانیک تیموریان بوده است. باید دید اگر نظر منصوریان هنوز روی این بازیکن باشد، آنرا تایید می کنیم.

وی در خصوص اینکه فرهاد کاظمی سرمربی ماشین سازی اعلام کرده تنها در صورتی تیموریان به استقلال می رود که کاوه رضایی به ماشین سازی بیاید، تاکید کرد: تصمیم برای لیست ورودی و خروجی تیم بر عهده منصوریان است و هرچه ایشان بگوید، انجام می دهیم.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در پایان گفت: جلسه بعدی هیات مدیره هفته آینده برگزار می شود و در این جلسه درباره نقل و انتقالات صحبت خواهیم کرد.