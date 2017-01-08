  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان:

رعایت اخلاق اجتماعی مورد تاکید امام حسن عسکری (ع) بود

رعایت اخلاق اجتماعی مورد تاکید امام حسن عسکری (ع) بود

گرگان- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: رعایت اخلاق اجتماعی و ترویج روحیه بخشش و گذشت از تاکیدات امام حسن عسکری (ع) بود.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: سلسله امامت هر چه به تولد امام زمان (ع) نزدیک تر می شد شوق مسلمانان بیش تر و ترس کفار هم افزایش می یافت.

وی افزود: علت ترس کفار و معاندان این بود که آن ها پیش بینی می کردند امام حسن عسکری (ع) پدر فرزندی خواهد بود که علیه زمامداران باطل به پا می خیزد و با آن ها مبارزه می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام حسن عسکری (ع) روایتی اخلاقی دارند که می فرمایند «بهترین شخص فردی است که از خطای تو بگذرد و احسان تو را به خاطر بسپارد»؛ این روایت به ما می فهماند باید روحیه بخشش و گذشت را در خود تقویت کرده و در جامعه به کار ببریم.

حجت الاسلام ولی نژاد در تکمیل این روایت تصریح کرد: انسان ها باید تلاش کنند در زندگی روزمره و اجتماعی خود اگر از همنوعان خود کار نیکی دیدند آن را برجسته کنند و اگر کار بدی مشاهده کردند آن را پنهان کنند.

وی اظهار کرد: فضایل اخلاقی و کمالات معنوی امام حسن عسکری  (ع) به قدری بود که نه تنها  شیعیان و پیروان آن حضرت، بلکه عامه مسلمانان و حتی دشمنان نیز بر عظمت و بزرگواری آن حضرت اعتراف می‌کردند و به ایشان احترام می‌گذاشتند.

کد مطلب 3871048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها