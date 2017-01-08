رعایت اخلاق اجتماعی مورد تاکید امام حسن عسکری (ع) بود

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن ولادت امام حسن عسکری (ع) اظهار کرد: سلسله امامت هر چه به تولد امام زمان (ع) نزدیک تر می شد شوق مسلمانان بیش تر و ترس کفار هم افزایش می یافت.

وی افزود: علت ترس کفار و معاندان این بود که آن ها پیش بینی می کردند امام حسن عسکری (ع) پدر فرزندی خواهد بود که علیه زمامداران باطل به پا می خیزد و با آن ها مبارزه می کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام حسن عسکری (ع) روایتی اخلاقی دارند که می فرمایند «بهترین شخص فردی است که از خطای تو بگذرد و احسان تو را به خاطر بسپارد»؛ این روایت به ما می فهماند باید روحیه بخشش و گذشت را در خود تقویت کرده و در جامعه به کار ببریم.

حجت الاسلام ولی نژاد در تکمیل این روایت تصریح کرد: انسان ها باید تلاش کنند در زندگی روزمره و اجتماعی خود اگر از همنوعان خود کار نیکی دیدند آن را برجسته کنند و اگر کار بدی مشاهده کردند آن را پنهان کنند.

وی اظهار کرد: فضایل اخلاقی و کمالات معنوی امام حسن عسکری (ع) به قدری بود که نه تنها شیعیان و پیروان آن حضرت، بلکه عامه مسلمانان و حتی دشمنان نیز بر عظمت و بزرگواری آن حضرت اعتراف می‌کردند و به ایشان احترام می‌گذاشتند.