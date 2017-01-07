به گزارش خبرنگار مهر، نظام مرادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای افزایش فعالیتهای قرآنی، سه هزار و ۵۰۰ دانشآموز در طرح حفظ نور شرکت کردند.
وی با بیان اینکه در حوزههای قرآنی اقدامات بزرگی در آموزش وپرورش انجام شده است، گفت: در این راستا طرح استعدادیابی در دارالقرآن اجرا و ۳۰۰ دانشآموز نیز در این طرح شرکت کردند.
مرادی تصریح کرد: همچنین در این راستا ۴۰ گفتمان دینی برگزار شد.
وی افزود: همچنین در این راستا ۱۰ هزار دانشآموز نیز در مسابقات قرآن در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند.
مرادی طرح حیاط پویا در ۱۳۷ آموزشگاه، افتتاح کانون حرکات اصلاحی برای اولین بار و برگزاری المپیادهای ورزشی با شرکت ۳۸ هزار دانشآموز را از دیگر برنامه ها در راستای افزایش فعالیتهای ورزشی عنوان کرد.
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