  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۵

معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد:

دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز متوسطه به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

یاسوج- معاون پرورشی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد گفت: دو هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز متوسطه در قالب راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نظام مرادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای افزایش فعالیتهای قرآنی، سه هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز در طرح حفظ نور شرکت کردند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های قرآنی اقدامات بزرگی در آموزش وپرورش انجام شده است، گفت: در این راستا طرح استعدادیابی در دارالقرآن اجرا و  ۳۰۰ دانش‌آموز نیز در این طرح شرکت کردند.

مرادی تصریح کرد: همچنین در این راستا ۴۰ گفتمان دینی برگزار شد.

وی افزود: همچنین در این راستا ۱۰ هزار دانش‌آموز نیز در مسابقات قرآن در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند.

مرادی طرح حیاط پویا در ۱۳۷ آموزشگاه، افتتاح کانون حرکات اصلاحی برای اولین بار و برگزاری المپیادهای ورزشی با شرکت ۳۸ هزار دانش‌آموز را از دیگر برنامه ها در راستای افزایش فعالیتهای ورزشی عنوان کرد.

کد مطلب 3871058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها