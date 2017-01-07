باشگاه صالحین ورامین با بازیکنان پارسه تهران وارد مذاکره شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صالحین ورامین این روزها حال خوشی را در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور ندارد و مسئولان این تیم تلاش می کنند تا به اوضاع نماینده والیبال ورامین سر و سامان دهند.

تیم صالحین ورامین پس از اعلام انحلال تیم پارسه تهران، برای ترمیم نقاط ضعف خود وارد عمل شد و در اولین گام، فرهاد نفرزاده سرمربی موفق پارسه را جذب کرد.

حال خبر می رسد که مسئولان باشگاه صالحین ورامین با برخی بازیکنان موفق تیم پارسه تهران برای حضور در تیم صالحین وارد مذاکره شدند که این امر می تواند در ترمیم نقاط ضعف این تیم موثر باشد.

بر اساس پیگیری های به عمل آمده، پوریا فیاضی، رسول نجفی و رحمان تقی زاده از جمله گزینه هایی هستند که با مسئولان باشگاه صالحین ورامین وارد مذاکره شدند و به توافق نیز رسیدند.

هواداران ورامینی امیدوارند تا با ترمیم نقاط ضعف تیم صالحین، جایگاه نماینده والیبال ورامین در جدول رده بندی مسابقات بهبود پیدا کند.