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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۳۴

کشته و زخمی شدن ۸ نظامی مصر بر اثر حملات عناصر مسلح در استان سینا

کشته و زخمی شدن ۸ نظامی مصر بر اثر حملات عناصر مسلح در استان سینا

گروه های مسلح به مواضع ارتش مصر در استان سیناء حمله کردند که بر اثر آن یک نظامی مصر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شماری از عناصر نظامی ارتش مصر در پی حملات گروه های مسلح کشته و زخمی شدند.

در همین راستا، یک نظامی مصری در حملات افراد مسلح به مواضع ارتش این کشور در استان سیناء در شمال شرق این کشور کشته شد.

همچنین بر اثر این حمله هفت نظامی مصری دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است، گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سینا است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سینا» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سینا،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.

کد مطلب 3871074

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