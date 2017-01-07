به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم نورمفیدی بعدازظهر شنبه در دیدار با فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، اظهار کرد: شبکه‌های ماهواره‌ای فضایی را علیه ما ایجاد کرده‌اند و باید با آنها مقابله کرد.

وی افزود: این اتفاقات در فضای مجازی نیز رخ داده و بسیاری از خانواده‌ها را دچار گرفتاری کرده، البته فضای مجازی حسن‌هایی هم دارد.

نورمفیدی تصریح کرد: روابط خانوادگی در گذشته پیوستگی بیشتری داشت، اما اکنون این چنین نیست و به عقیده من نظام باید به طور اساسی و ریشه‌ای به این مشکلات نگاه کند.

وی ادامه داد: اگر دنیا پیشرفت کرده به این دلیل است که ریشه‌ای به مسائل نگاه می‌کند اما ما همیشه به شاخ و برگ‌ها چسبیده‌ایم.

نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به اهمیت توجه به زنان، گفت: باید فرهنگ و نگاه مثبتی نسبت به زنان در جامعه ایجاد شود، زیرا زنان از نظر اسلام جنس گرانبهایی هستند.

نورمفیدی افزود: در جامعه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی داریم و بسیاری از معضلات جامعه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد.

وی با اشاره به حضور روحانیون در دانشگاه ها گفت: باید روحانیونی امثال شهید مطهری به دانشگاه‌ها بفرستیم که راه و روش درستی داشته باشند.