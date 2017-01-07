  1. استانها
  2. یزد
۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۱۸

در ۹ ماهه امسال؛

درآمد استان یزد به ۸۷۱ میلیارد تومان رسید

درآمد استان یزد به ۸۷۱ میلیارد تومان رسید

یزد ـ ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد که به ریاست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل جلسه داد، میزان درآمد یزد در ۹ ماهه امسال را ۸۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، حمیدرضا نصیری زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس ستاد درآمد استان یزد در این نشست، درآمد ۹ ماهه امسال را بالغ بر ۸۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان نسبت به رقم مصوب سال جاری هفت درصد کاهش داشته و در عین حال که این میزان نسبت به وصولی سال گذشته ۲۶ درصد رشد دارد. 

وی افزود: درآمد وصولی شامل ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی، ۲.۵ درصد درآمدهای خدمات و فروش کالا و ۱.۵ درصد درآمدهای جرائم و خسارات بوده است.

رئیس ستاد درآمد استان یزد همچنین عنوان کرد: درآمدهای ناشی از مالیات مستقیم در این مدت ۵۴۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب ۱۶ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: میزان مالیات‌های غیرمستقیم ۲۸۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به میزان مصوب ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نصیری‌زاده همچنین بیشترین درآمدها ناشی از فروش کالا و خدمات را متعلق به ثبت اسناد و نیروی انتظامی عنوان کرد و میزان آن را بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس ستاد درآمد استان یزد همچنین میزان درآمد ناشی از جرائم رانندگی داخل و خارج شهر را ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به میزان مصوب ۴۷ درصد کاهش یافته است.

کد مطلب 3871086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها