درآمد استان یزد به ۸۷۱ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، حمیدرضا نصیری زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس ستاد درآمد استان یزد در این نشست، درآمد ۹ ماهه امسال را بالغ بر ۸۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان نسبت به رقم مصوب سال جاری هفت درصد کاهش داشته و در عین حال که این میزان نسبت به وصولی سال گذشته ۲۶ درصد رشد دارد.

وی افزود: درآمد وصولی شامل ۹۶ درصد درآمدهای مالیاتی، ۲.۵ درصد درآمدهای خدمات و فروش کالا و ۱.۵ درصد درآمدهای جرائم و خسارات بوده است.

رئیس ستاد درآمد استان یزد همچنین عنوان کرد: درآمدهای ناشی از مالیات مستقیم در این مدت ۵۴۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به میزان مصوب ۱۶ درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: میزان مالیات‌های غیرمستقیم ۲۸۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به میزان مصوب ۳۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

نصیری‌زاده همچنین بیشترین درآمدها ناشی از فروش کالا و خدمات را متعلق به ثبت اسناد و نیروی انتظامی عنوان کرد و میزان آن را بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس ستاد درآمد استان یزد همچنین میزان درآمد ناشی از جرائم رانندگی داخل و خارج شهر را ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به میزان مصوب ۴۷ درصد کاهش یافته است.