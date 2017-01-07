به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع تعدادی از جوانان انقلابی محله مسعودیه تهران، ضمن تهنیت میلاد با سعادت حضرت امام‌ عسگری علیه‌السلام، در تبیین مفهوم «مقاومت و ایستادگی»‌ در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: استقامت و پایداری در تجربه بشری، همیشه به عنوان یک ارزش شناخته شده است و در آموزه‌های دینی و اسلامی، مقاومت در مسیر صحیح؛ شرط موفقیت و پیروزی است.

وی افزود: از واژه استقامت و مشتقات آن در تعابیر قرآنی و روایات به کّرات استفاده شده و تاریخ زندگی انبیاء، پیامبر اسلام و ائمه هدی علیهم‌السلام مشحون از تحمل سختی‌ها و مشقات برای ابلاغ و تبلیغ رسالت الهی بوده است.

کدخدایی با مرور تاریخ انقلاب اسلامی؛ مدیریت امام خمینی‌(ره) را به عنوان الگویی موفق از ثمربخشی پایداری و استقامت در تحقق اهداف اسلامی معرفی و تصریح کرد؛‌ مدیریت حضرت امام بر مبنای آگاهی‌بخشی به مردم در ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و پایمردی در تحقق آن شکل گرفت که نهایتاً نتیجه‌ای جز پیروزی بر حکومت طاغوت نداشت.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان دفاع مقدس را نمونه موفق دیگری از مدیریت امام راحل برشمرد و اظهار داشت: علی‌رغم حمایت‌های شرق و غرب از رژیم بعث، مدیریت حضرت امام در جنگ تحمیلی به علاوه ایثارگری و جانبازی مردم در تقدیم شهدای عزیز، اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ما کم و ذره‌ای از حیثیت دینی و میهنی ما لکه‌دار شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تبیین موضوع استقامت در نظام اسلامی با اشاره به تدابیر رهبر انقلاب در بحث هسته‌ای و حضور فعال نظام در منطقه تأکید کرد: اگر رهنمودها و مقاومت مقام معظم رهبری در طول دوران تحریم نبود اکنون ما به فناوری هسته‌ای نرسیده بودیم اگرچه در این راه متحمل هزینه‌هایی همچون شهادت دکتر شهریاری‌ و دکتر علی‌محمدی‌ شدیم.

کدخدایی افزود: در قضایای سوریه، عراق و یمن نیز حتی برخی از افراد خسته شده بودند و این سؤال را مطرح می‌کردند که چرا باید به آنجا برویم و مقاومت کنیم. این در حالی بود که ما پیشتر شاهد بودیم گروهی از انسانهای متدین و معتقد به آرمان‌های الهی در قالب حزب‌الله و با ایده گرفتن از استقامت حضرت امام و همچنین پیروی از دستورات مقام معظم رهبری، توانستند رژیم تا بن دندان مسلح اشغالگر قدس را به چالش بکشند.

سخنگوی شورای نگهبان، آزادسازی حلب را مرهون تشخیص صحیح و درست رهبر انقلاب در هدایت و راهبری منطقه عنوان و خاطرنشان کرد: امروز کار به جایی رسیده است که وزیر خارجه آمریکا اعلام می‌کند «ما از موضع روسیه و ایران درباره سوریه حمایت می‌کنیم» یا ترکیه که خود معبری برای داعش و تروریست‌ها بود در مذاکرات شرکت می‌کند و این معنایی جز پذیرش پیروزی مقاومت در منطقه ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش، نهم دی‌ماه 88 را مثال موفق دیگری از ثمره مقاومت دانست و گفت: قرائن و شواهد نشان می‌دهد، دشمن پس از به نتیجه نرسیدن در تحمیل جنگ، غائله منافقین و بحث هسته‌ای، بر روی اثربخشی بر انتخابات و اینکه انتخابات در ایران سالم نیست، سرمایه‌گذاری کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: متأسفانه برخی ساده لوحان این وضعیت را یا متوجه نشدند یا به هر دلیلی از آنها تبعیت کردند و شعار کمیته صیانت از آراء و تشکیل هیأتی فراقانونی و بدون دخالت شورای نگهبان را مطرح کردند. هیأت و کمیته‌ای که مجوز و مصوبه‌ قانونی برای آن پیش‌بینی نشده بود. اگر ساز و کار انتخابات را قبول نداشتند چرا موقعی که صلاحیت‌شان تأیید شد، حرفی نزدند؟!‌

*آقایی که الان وزیر است، سال 88 نزد رهبر انقلاب گفت که «تقلب امکان‌پذیر نیست، ولی ما در صلاحیت فلان کاندیدا تردید داریم»؛ این دیگر در صلاحیت شما نیست

کدخدایی تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ نگرانی در آینده ندارد و هر کسی که از صندوق بیرون بیاید را به عنوان برنده انتخابات اعلام می‌کند اما در مقابل خواسته‌های غیرقانونی مقاومت می‌کند برای آنکه نظام با کسی شوخی ندارد و از هیچ کس هم نمی‌ترسد. یادمان نمی‌رود، آن آقایی که الان وزیر است، نزد مقام معظم رهبری در سال 88 اعلام کرد؛ تقلب امکان‌پذیر نیست، اما ما در صلاحیت فلان کاندیدا تردید داریم. خُب، این دیگر در صلاحیت شما نیست؛ اگر با آن داوطلب مشکل شخصی دارید، ربطی به نظام و انتخابات ندارد. نمی‌شود که یک بام‌ و دو ‌هوا عمل بکنید. یک جایی قبول بکنید و یک جایی کناره‌گیری بکنید.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه این نهاد به ایستادگی خود در سال 88 افتخار می‌کند، گفت: حرفهایی که در آن موقع می‌زدند، هیچکدام مبنای قانونی و صحت نداشت و برخاسته از یک توطئه خارجی بود که متأسفانه برخی فریب خوردند و در نتیجه خسارت‌هایی به نظام و مردم وارد شد البته جمهوری اسلامی ایران از مسیر صحیح خود خارج نشد و این به یُمن ایستادگی و مقاومتی بود که تحت نظارت و هدایت رهبر معظم انقلاب انجام شد.

وی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره مشورت شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها، اظهار داشت: شورای نگهبان یک نهاد قانونی است که مسیر خود را می‌رود. البته اگر ایشان فرمایشی داشته باشند مثل زمانی که دو نفر از کاندیداها (معین و مهرعلیزاده) را در قالب حکم حکومتی تأیید کردند و به طور عمومی اعلام شد.

وی در توضیح مصاحبه اخیر خود مبنی بر بررسی صلاحیت رئیس‌جمهور مستقر، تصریح کرد: بحث ارزیابی کار دولت، بحث دیگری است؛ من یکی دو نکته در مصاحبه‌ها گفته بودم که ممکن است برخی تعابیر دیگری داشته باشند. عرض من این بود که صلاحیت همه رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس در همه ادوار بررسی خواهد شد و این مطلب جدیدی نیست و رویه همیشگی شورای نگهبان مطابق قانون بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به س‍ؤالی درباره واکنش شورای نگهبان به حضور اصلاح‌طلبان فعال در فتنه در انتخابات آتی به منظور تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان، گفت: فتنه یک شاخص برای شورای نگهبان و نظام هست. حضرت آقا اخیرا فرمودند که 9دی روزی ماندگار در تاریخ است. کسانی که در فتنه حضور مؤثر داشتند از شورای نگهبان انتظار نداشته باشند که از اختیارات قانونی و خواست مردم کوتاه بیاید.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره صلاحیت نماینده‌ای که پس از دوره نمایندگی به عدم التزام به ولایت و نظام می‌رسد، گفت: اگر من به عنوان عضو شورای نگهبان، مرتکب جرمی بشوم دیگر نمی‌توانم در شورای نگهبان بمانم و قطعاً در دوره بعد من را کنار خواهند گذاشت و این موضوع امری بدیهی است. همین موضوع درباره نمایندگان نیز صادق است.

یکی از حضار پرسید، چرا مسئولین نظام کاخ‌نشین شده‌اند و اهداف از انقلاب را فراموش کردند؟ که کدخدایی توضیح داد: واقعاً یکی از آفت‌های هر نظام بحث اشرافی‌گری است. اشرافی‌گری با استفاده از مواهب الهی فرق می‌کند. کسی مانع زندگی مرتب و منظم افراد نیست. حکومت هم در همه ادوار تلاش می‌کند رفاهی برای مردم فراهم بکند. رفاه به خودی خود بد نیست اما اشرافی‌گری با زندگی مرتب و منظم انسان فرق می‌کند. قطعاً هر جایی که اشرافی‌گری رخنه بکند یک آسیب جدی برای آن نظام سیاسی است و باید با آن برخورد شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وظیفه مردم در دورانی که دولتمردان اهل استقامت نباشند، چه خواهد بود؛ اظهار داشت: پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضور در صحنه و توجه به مصالح نظام در هر جایی از اهم وظایف است. مردم در درجه اول، به هر کسی را که تشخیص می‌دهند انسان ناصالحی است و از مسیر انقلاب دور شده‌، رأی ندهند. دومین گام، مطالبه از همه مسئولین است. از جمله ما در شورای نگهبان که در مسیر انقلاب حرکت کنیم، اگر ما هم اشتباه کردیم به ما تذکر بدهید. ما امر به معروف را نباید فراموش بکنیم. این موضوع فقط بین من و شما به عنوان شهروند مطرح نیست. شما هم باید به مسئولین امر به معروف بکنید و مطالبتان را بگویید.

کدخدایی درباره وظیفه حکومت اسلامی در برپایی تحقق عدالت جهانی به رهبری حضرت ولی‌عصر(عج)، گفت: همه پیامبران عظیم الشأن از آدم تا خاتم و همه ائمه هدی و اولیاء الهی برای تحقق عدالت آمدند. در مقدمه قانون اساسی، هدف از انقلاب اسلامی تحقق عدالت جهانی است. برای تحقق عدالت هم باید مبارزه و ایستادگی کرد و هم باید جان و مال داد البته ما مدعی نیستیم که عدالت به طور کامل محقق شده است ولی مدعی هستیم که در مسیر تحقق عدالت هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خاتمه این جلسه درباره نظر شورای نگهبان در صورت نامزدی برخی از داوطلبان، تصریح کرد: از من غیب‌گویی نخواهید من اهل غیب نیستم. فقط می‌توانم موازین را بگویم و در مورد هر کدام از افراد، اکنون هیچ کس نمی‌تواند اظهارنظری بکند و هر اظهارنظری نسبت به تمام افراد فاقد اعتبار است. زمانی که افراد ثبت‌نام کردند و در شورای نگهبان بررسی شد، آن وقت می‌توان نظر شورای نگهبان را پرسید.