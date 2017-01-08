غواصی به دندان ها آسیب می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، در یک مطالعه بیش از ۴۰ درصد از یک گروه کوچک غواصان بررسی شدند و مشخص شد که آن ها در طی غواصی مشکلات دندانی را تجربه کرده اند.

احساس فشرده شدن که به عنوان barodontalgia شناخته می شود، یک اتفاق مشترک در میان آنها بود. دندان های آسیا اغلب منبع درد هستند و مدرسان غواصی که زمان زیادی را در آب کم عمق با نوسان فشار صرف می کنند، به احتمال زیاد مشکلات دندانی داشتند.

بنابراین غواصان ممکن است هر زمانی که زیر آب می روند، برخی از دردهای دندانی را تجربه کنند. این مطالعه هشدار می دهد که قبل از غواصی، اطمینان حاصل شود که پوسیدگی ها و آسیب دیدگی های دندان ترمیم یابد.

دانشگاه بوفالو در بیانیه ای گفت که درد دندان و همچنین درد فک یا لثه ممکن است ناشی از فشار دادن دندان ها به دلیل فشار نوسان آب باشد.

وینیشا رانا، پژوهشگر ارشد و دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه بوفالو که با پژوهشگران دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی روچستر نیز همکاری دارد، در بیانیه دانشگاه اعلام کرد: «بررسی های پزشکی که قبل از گرفتن مجوز غواصی از یک فرد به عمل می آید، شامل سلامت دندان ها نمی شود. اما هر گونه اختلال در دهان به طور بالقوه می تواند احتمال آسیب دیدن غواص را افزایش دهد.»