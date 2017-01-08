کمبود ویتامین D ریسک سردرد مزمن را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه عوامل پرخطر بیماری های قلبی، سطح ویتامین D و بروز سردرد را در حدود ۲۶۰۰ مرد بین ۴۲ تا ۶۰ سال در سال های بین ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۹ سال مورد بررسی قرار داد.

در ۶۸٪ از این افراد، سطح ویتامین D کمتر از ۵۰ nmol در لیتر بود که به طور کلی در آستانه کمبود ویتامین D در نظر گرفته شدند. سردرد مزمنی که حداقل به صورت هفتگی روی می داد توسط ۲۵۰ مرد گزارش شد و سطح ویتامین D در مردانی که سردرد مزمن داشتند، کمتر از دیگران بود.

جمعیت مورد مطالعه بر اساس سطح ویتامین D، به چهار گروه تقسیم شدند. گروهی که پایین ترین سطح را داشت، دو برابر بیشتر از بالاترین گروه، در معرض ابتلا به سردرد مزمن قرار داشتند. هم چنین سردرد مزمن بیشتر در ماه های خارج از تابستان مورد بررسی قرار گرفته بود. زیرا که میانگین میزان ویتامین D به دلیل اشعه UVB خورشید، در طول ماه های تابستان بیشتر است.

این مطالعه می افزاید: در بدن شواهدی از ارتباط مصرف کم ویتامین D با افزایش خطر بیماری های مزمن وجود دارد.

در فنلاند و کشورهای دیگری که دور از خط استوا هستند، اشعه UVB خورشید یک منبع کافی از ویتامین D در طول ماه های تابستان است، اما در خارج فصل تابستان، مردم باید اطمینان یابند که به اندازه کافی از مواد غذایی یا از مکمل ها، ویتامین D دریافت می کنند.