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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۹:۴۸

افشین پیروانی مطرح کرد:

آنها که پست ندارند فعلا اظهار نظر نکنند

آنها که پست ندارند فعلا اظهار نظر نکنند

مدیر تیم ملی فوتبال ایران ضمن تاکید بر اینکه آنها که پست ندارند بهتر است در مورد شرایط کنونی تیم ملی اظهار نظر نکنند گفت: این حرف ها به سود فوتبال ایران نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پیروانی در مورد اتفاقات اخیر و حاشیه ها و حرف های اردوی امارات در جمع خبرنگاران گفت: من به گذشته کاری ندارم در حال حاضر مصاحبه هایی که انجام می شود و حرف هایی که گفته می شود هیچ کدام به سود فوتبال ایران نیست چه ملی و چه باشگاهی.

پیروانی در ادامه افزود: خواهش من این است کسانی که موقعیت را به گونه ای می بینند که اظهار نظر می کنند و ورزشی نیستند لطف کنند سکوت کنند تا انشالله در آینده اتفاق خوبی برای فوتبال ایران رخ بدهد.

وی در خاتمه گفت: کسانی که موقیت و پستی ندارند شرایط را طوری دیده اند که این روزها فقط اظهار نظر می کنند.

کد مطلب 3871105

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