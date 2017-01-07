آنها که پست ندارند فعلا اظهار نظر نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پیروانی در مورد اتفاقات اخیر و حاشیه ها و حرف های اردوی امارات در جمع خبرنگاران گفت: من به گذشته کاری ندارم در حال حاضر مصاحبه هایی که انجام می شود و حرف هایی که گفته می شود هیچ کدام به سود فوتبال ایران نیست چه ملی و چه باشگاهی.

پیروانی در ادامه افزود: خواهش من این است کسانی که موقعیت را به گونه ای می بینند که اظهار نظر می کنند و ورزشی نیستند لطف کنند سکوت کنند تا انشالله در آینده اتفاق خوبی برای فوتبال ایران رخ بدهد.

وی در خاتمه گفت: کسانی که موقیت و پستی ندارند شرایط را طوری دیده اند که این روزها فقط اظهار نظر می کنند.