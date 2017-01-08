داروهای سوزش معده ریسک عفونت روده را افزایش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، در بررسی نزدیک به ۵۶۵.۰۰۰ فردبزرگسال مشاهده شده است کسانی که داروهای سوزش معده مصرف می کنند، بیشتر در معرض ابتلا به عفونت های ناشی از باکتری های C. difficile و Campylobacter قرار دارند.

هر دو نوع باکتری مذکور باعث درد شکم و اسهال می شوند، اما می توانند تبدیل به مشکل جدی تری نیز گردند.

به گفته محققان این مطالعه داروهای سوزش معده شامل مهارکننده های PPI ها - با علامت های تجاری مانند پریلوسک، پریواسید و نکسیوم، و مسدودکننده های H۲، مانند زانتک، پپسید و تاگامت هستند.

سازمان غذا و دارو در ایالات متحده در حال حاضر در مورد خطر عفونت مرتبط با مهارکننده های PPI هشدار داده است.

دکتر پل باکلی، مدیر جراحی مرکز سوزش معده و رفلکس اسید در کلینیک اسکات و وایت در تگزاس گفت: «این مطالعه شواهد بیشتری را در مورد وجود ارتباط بین مصرف داروهای سوزش معده و ابتلا به عفونت ارائه می دهد.»

باکلی، که در تحقیق شرکت نداشت، گفت: «این مسئله نیز مهم است که نتایج تحقیق را در یک زمینه بزرگتری بررسی کنیم. استفاده طولانی مدت از PPI، به ویژه منجر به تعدادی از خطرات بهداشتی، از جمله کمبود مواد مغذی، تحلیل استخوان و حمله قلبی می شود.»