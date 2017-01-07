شاخص آلودگی هوای تبریز به ۱۴۱ پی اس آی رسید

حمید قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز شاخص آلودگی به ۱۲۷ پی اس آی رسیده بود که عصر امروز این میزان به ۱۴۱ افزایش یافت.

وی سپس با تاکید بر اینکه این میزان برای گروه های حساس جامعه ناسالم است، ابراز داشت: باید تمام گروه ها و به خصوص افراد سال خورده، بیماران قلبی و کودکان از حضور در فضاهای باز خودداری کنند.

قاسمی از احتمال افزایش این شاخص آلودگی در روزهای آینده خبر داد و گفت: شاخص آلودگی از ۰ تا ۵۰ نشانگر هوای پاک، از ۵۰ تا ۱۰۰هوای سالم، از ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس بوده و از ۱۵۰ تا ۲۰۰ نیز بیانگر ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌ها و بیش از ۲۰۰ وضعیت بحرانی است.

گفتنی است مردم تبریز در سال جاری برای سی و ششمین روز متناوب و هجدهمین روز متوالی در هوای ناسالم نفس می کشند.