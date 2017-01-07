نیروهای عراقی بر ۸۸ درصد از مناطق کرانه چپ موصل مسلط شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای امنیتی عراق در ادامه دستاوردهای خود در عملیات آزادسازی موصل پیروزی بزرگی کسب کردند.

در همین راستا، «حسام الدین العبار» یکی از اعضای شورای استان نینوا اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق به صورت تقریبا کامل بر کرانه چپ موصل مسلط شده اند.

وی افزود: در حال حاضر در نزدیکی پل چهارم که در حدفاصل یک کیلومتری کرانه راست موصل قرار دارد، متمرکز شده اند. ۸۸ درصد از کرانه چپ موصل در کنترل نیروهای عراقی است.

همچنین یکی دیگر از منابع آگاه از فرار تروریست های داعش از کرانه چپ به سمت کرانه راست موصل به وسیله قایق خبر دادند.

مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل با هدف پاکسازی ساحل چپ شهر موصل از هفته های گذشته آغاز شده است.

نیروهای عراقی طی چند روز گذشته چندین محله در موصل را از لوث تروریست‌های داعشی آزاد کرده و ده‌ها داعشی را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرده‌اند.

عملیات آزادسازی نینوا از ۲۶ مهر ماه به‌ دستور حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق آغاز شده است و از آن زمان تاکنون نیروهای عراقی اعم از نیروهای ارتش، پلیس فدرال و داوطلب مردمی و پیشمرگه صدها کیلومترمربع و ده‌ها محله در استان نینوا را از چنگ تروریست‌های داعشی آزاد کرده‌اند.