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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

جام حذفی انگلیس؛

لستر سیتی در خانه اورتون پیروز شد/ شکست سنگین بورنموث

لستر سیتی در خانه اورتون پیروز شد/ شکست سنگین بورنموث

تیم فوتبال لستر سیتی در رقابتهای جام حذفی انگلیس به بردی ارزشمند در زمین اورتون دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دور سوم رقابتهای جام حذفی باشگاههای انگلیس تیم فوتبال لستر سیتی در زمین اورتون به برتری ۲ بر یک دست پیدا کرد.

ابتدا روملو لوکاکو در دقیقه ۶۴ تیم اورتون را پیش انداخت اما احمد موسی دو بار پیاپی در دقایق ۶۷ و ۷۰ برای لستر گل زد تا این تیم که در لیگ برتر انگلیس شرایطی خوبی ندارد به دور چهارم جام حذفی راه یابد.

نتایج دیدارهای مهم برگزار شده به شرح زیر است:

* بولتون صفر - کریستال پالاس صفر
* اورتون یک - لستر سیتی ۲
* بیرمنگام یک - نیوکاسل یک
* هال سیتی ۲ - سوانزی صفر
* واتفورد ۲ - برتون صفر
* نوریچ ۲ - ساوتهمپتون ۲
* ساندرلند صفر - برنلی صفر
* استوک سیتی صفر - ولور همپتون ۲
* میلوال ۳ - بورنموث صفر
* وست برومویچ یک - دربی کانتی ۲
* ویگان ۲ - ناتینگهام فارست صفر
* کوئینز پارک رنجرز یک - بلکبرن ۲

کد مطلب 3871121

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