به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه امروز ۱۰۳ امین جلسه ستاد تسهیل لرستان برگزار شد اظهار داشت: در این جلسه به بررسی واحدهای مشکل دار مانند جلسات قبلی اقدام شد.

وی با بیان اینکه بانک ها در این جلسه مسائل خود را در رابطه با این واحدهای مشکل دار مطرح کردند گفت: همچنین مدیران واحدهای تولیدی نیز مشکلات خود را در این جلسه مطرح کردند و مصوباتی که در این جلسه نیز تصویب شد به طور عمده در زمینه تمدید تسهیلات پرداختی، تقسیط مجدد تسهیلات و ارزیابی مجدد واحدهای تولیدی بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه همچنین در مباحث کارشناسی بانک ها، واحدهای تولیدی مباحث و ایراداتی داشتند گفت: قرار شد که به صورت موردی اگر بحث کارشناسی مورد قبول طرفین نبود از طریق ستاد تسهیل پیگیری لازم صورت گیرد تا کارشناسان کانون دادگستری کارشناسی لازم را در رابطه با واحدهای تولیدی مشکل دار انجام دهند و نتیجه هر چه باشد مورد قبول طرفین واقع شود.

غضنفری با بیان اینکه همچنین در این جلسه ابلاغیه های بانک های مرکزی مورد بررسی قرار گرفت گفت: یکی از این ابلاغیه ها این بود که بانک ها تسهیلاتی که از محل صندوق توسعه ملی بوده را به صورت سرمایه در گردش ۲۴ ماهه لحاظ کنند و تسهیلاتی که در زمینه کشاورزی پرداخت شده اما به دلیلی خسارت هایی از جمله خشکسالی، سرمازدگی و ... پرداخت نشده با تایید کارگروه در شهرستان ها تا سه سال امحال شود.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از عملکرد تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: هرچه قانون بوده باید مورد عمل دستگاهها قرار بگیرد و مصوباتی که خروجی ستاد تسهیل بوده از سوی دستگاهها لازم الا اجرا است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه ستاد تسهیل، یک ستاد قانونی است گفت: در این ستاد نیز حرفی فراتر از قانون نیز نمی زنیم و تاکید داریم در مدت زمان مقرر دستگاهها آن را اجرا کنند.

غضنفری با بیان اینکه مواردی مطرح شده که در محدوده زمانی مشخص که تعیین شده اجرا نشده است گفت: در این راستا بحث سامان کاشی در جلسه امروز ستاد تسهیل مطرح شد و تاکید کردیم که باید تامین اجتماعی تا فردا نتیجه قطعی را به ما در رابطه با این واحد اعلام کند که مصوبه مربوط به سامان کاشی را اجرایی می کنند یا خیر که در نهایت تصمیم لازم در این زمینه گرفته شود.