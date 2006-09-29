حيدري به مقام پنجم جهان دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر اعزامي به مسابقات جهاني كشتي چين عليرضا حيدري كاپيتان تيم ملي كشتي آزاد كشورمان كه پس از شكست برابر گئورگي گوگچيليدزه در گروه بازندهها براي كسب مدال برنز تلاش مي كرد پس از كسب پيروزي برابر كشتي گيراني از كشورهاي اسلواكي و قرقيزستان در ديدار پنجم خود مغلوب روسلان شيخ اف از كشور بلاروس شد و عنوان پنجم وزن 96 كيلوگرم را به خود اختصاص داد.

حيدري ابتدا به دليل انصراف كشتي گير اسلواك از حضور بر روي تشك به عنوان فرد پيروز راهي مرحله چهارم شد و در اين مرحله حريف قرقيزستاني خود را با نتايج سه بر يك و يك بر يك شكست داد تا براي كسب مدال برنز به مصاف روسلان شيخ اف از بلاروس برود. وي در وقت اول با نتيجه يك برصفر ازسد اين حريف توانمند گذشت. اما در وقتهاي دوم و سوم به ترتيب با نتايج يك بر صفر و يك بر يك مغلوب شد وكشتي را به وي واگذار كرد . بدين ترتيب حيدري به عنوان پنجم وزن 96 كيلوگرم رسيد و حريف بلاروس او سوم شد.