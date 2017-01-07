۵۳ درصد مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفی خانی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان با بیان اینکه در جلسه امروز هفت مصوبه داشتیم اظهار داشت: این مصوبات قبلا در کارگروه کارشناسی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی طی امروز ۱۰۳ امین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان برگزار شد گفت: این جلسات بیش از ۵۶۰ مصوبه داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به روند اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لرستان عنوان کرد: بیش از ۵۳ درصد مصوبات این ستاد تا کنون اجرایی شده است.

صفی خانی با با تاکید بر اینکه تعداد قابل توجهی از مصوبات این ستاد نیز در دست اجرا است گفت: برنامه ریزی برای عملیاتی شدن سایر مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در دستور کار قرار گرفته است.