به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز و معاون وزیر نفت با ارسال نامه ای به کریم سلحشور معاون منابع انسانی وزارت نفت از دستور وزیر نفت برای قطع گاز ساختمان های تابع وزارت نفت در تهران خبر داده است.

در نامه ارسالی شرکت ملی گاز به معاونت منابع انسانی وزارت نفت، آمده است: «به دستور مقام عالی وزارت، در خصوص مدیریت هوشمندانه مصرف گاز طبیعی، ضرورت صرفه‌جویی و اهمیت گازرسانی به تمامی مناطق کشور با اولویت مناطق سردسیر در فصل سرما، خواهشنمند است، دستور فرمایید در اسرع وقت گاز مصرفی موتورخانه‌های تمامی ساختمان‌های اداری وزارت نفت و چهار شرکت اصلی تا اطلاع ثانوی قطع شود.



