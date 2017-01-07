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۱۸ دی ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

با موافقت سرمربی جدید صالحین؛

چهار بازیکن پارسه تهران به تیم صالحین ورامین پیوستند

چهار بازیکن پارسه تهران به تیم صالحین ورامین پیوستند

ورامین-چهار بازیکن تیم پارسه تهران با عقد قرارداد به تیم صالحین ورامین پیوستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور فرهاد نفرزاده سرمربی سابق تیم پارسه تهران در ورامین، جمعی از بازیکنان تیم منحل شده پارسه نیز  به تیم صالحین ورامین پیوستند.

با موافقت فرهاد نفرزاده سرمربی جدید تیم صالحین ورامین، چهار بازیکن تیم پارسه تهران که عملکرد خوبی در لیگ برتر والیبال داشتند به نماینده والیبال ورامین پیوستند.

پوریا فیاضی، رحمان تقی زاده، آرمین افشین فر و رسول نجفی بازیکنانی بودند که پس از صحبت با مسئولان باشگاه صالحین ورامین برای بازی در این تیم به توافق رسیدند.

چهار بازیکن جدید صالحین ورامین به همراه نفرزاده عصر روز شنبه در تمرینات تیم صالحین در سالن شهید گلعباسی حاضر شده و تمرینات خود را برای حضور پرقدرت در مسابقات آغاز کردند.

کد مطلب 3871147

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