کتاب «ترکیه معاصر در نبرد» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از کارشناسان مسائل ترکیه معتقدند درگیری ها و نا امنی ایجاد شده وسیع در این کشور ناشی از عدم توجه دولت مرکزی این کشور به حقوق و نیازهای اقلیت ها و پس زدن آنها از ایفای نقش در صحنه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ترکیه است.

«طاهر عباس»، استاد سابق دانشگاه فاتح استانبول و دانشگاه های دیگری همچون ادینبرگ انگلستان در کتاب جدید خود با نام «ترکیه معاصر در نبرد» که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه ادینبرگ منتشر شده، با بررسی دلایل و ریشه های مشکلات و تعارض های پیش آمده در جامعه چند پاره ترکیه معتقد است تحولات معاصر مربوط به قومیت ها در این کشور را باید از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی بررسی کرد.

به اعتقاد نویسنده کتاب، شاید بزرگترین عامل ایجاد مشکلات بزرگ میان قومیت های ترکیه، اتخاذ سیاست های اقتصاد نئولیبرال رادیکال و البته در عین حال محافظه کارانه توسط حزب عدالت و توسعه و در نتیجه به عقب رانده شدن کُردهای این کشور بود.

وی همچنین تحولات جامعه شناختی این کشور را از سه منظر نژادی، مذهبی و فرهنگی بررسی کرده و نقش عواملی چون اعتماد سیاسی، سرمایه اجتماعی و نابردباری در مسائل اجتماعی – سیاسی موجود در این جامعه را مورد آزمایش قرار می دهد.

سرفصل مطالب این کتاب عبارتند از: