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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

کتاب «ترکیه معاصر در نبرد» منتشر شد

کتاب «ترکیه معاصر در نبرد» منتشر شد

کتاب «ترکیه معاصر در نبرد» به قلم طاهر عباس، استاد سابق دانشگاه فاتح استانبول توسط انتشارات دانشگاه ادینبرگ منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیاری از کارشناسان مسائل ترکیه معتقدند درگیری ها و نا امنی ایجاد شده وسیع در این کشور ناشی از عدم توجه دولت مرکزی این کشور به حقوق و نیازهای اقلیت ها و پس زدن آنها از ایفای نقش در صحنه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی ترکیه است.

«طاهر عباس»، استاد سابق دانشگاه فاتح استانبول و دانشگاه های دیگری همچون ادینبرگ انگلستان در کتاب جدید خود با نام «ترکیه معاصر در نبرد» که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه ادینبرگ منتشر شده، با بررسی دلایل و ریشه های مشکلات و تعارض های پیش آمده در جامعه چند پاره ترکیه معتقد است تحولات معاصر مربوط به قومیت ها در این کشور را باید از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ میلادی بررسی کرد.

به اعتقاد نویسنده کتاب، شاید بزرگترین عامل ایجاد مشکلات بزرگ میان قومیت های ترکیه، اتخاذ سیاست های اقتصاد نئولیبرال رادیکال و البته در عین حال محافظه کارانه توسط حزب عدالت و توسعه و در نتیجه به عقب رانده شدن کُردهای این کشور بود.

وی همچنین تحولات جامعه شناختی این کشور را از سه منظر نژادی، مذهبی و فرهنگی بررسی کرده و نقش عواملی چون اعتماد سیاسی، سرمایه اجتماعی و نابردباری در مسائل اجتماعی – سیاسی موجود در این جامعه را مورد آزمایش قرار می دهد.

سرفصل مطالب این کتاب عبارتند از:

  • صحنه سازی
  • تاریخی سازی کثرت گرایی و نظام تک فرهنگی
  • بینش ها نسبت به برنتابیدن اقلیت ها
  • چشم انداز مساله کردها
  • بیداری قاضی پارک
  • کشف اعتماد در جامعه و سیاست
  • معناسازی برای درگیری های پیش رو.
کد مطلب 3871148

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