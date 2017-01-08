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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود

حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود و در این میان باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در همایش طلاب حوزه  علمیه شهرستان ابهر، به حضور علمای بزرگ در منطقه ابهر رود اشاره کرد و افزود: این منطقه عالمان زیادی را تربیت و پرورش داده که نشان از دار العلم بودن این منطقه در استان زنجان است.

وی اظهار کرد: حضور روحانیون و طلاب در جامعه بسیار تاثیرگذار است و مردم برای حل بسیاری از مشکلات خود به روحانیون مراجعه می‌کنند و توجه به مسائل دینی و ارزش های اسلامی و دینی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود  و در این میان باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

خاتمی  بر ضرورت ترویج فرهنگ ناب محمدی و ارزش های دینی تاکید کرد و یاد آورشد: علما و اساتید حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه گام‌های موثری بردارند و در جامعه بسیار مثمر ثمر باشند.

وی افزود: کسب بزرگترین موفقیت‌ها با توسل به قرآن حاصل محقق می شود و قرآن باید در زندگی انسان‌ها ساری و جاری باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تربیت صحیح و لقمه پاک و سرباز امام زمان(عج) بودن و داشتن اعتقاد قلبی بالاترین ثروت اخروی و دنیوی است.

خاتمی افزود: باید قدر سرباز بودن امام زمان(عج) را طلاب بدانند  چرا که یک ثروت بسیار بزر گ است و بر تقویت این امر مهم اهتمام جدی داشته باشند.

وی گفت:تنها فرمول عرفان انجام واجبات و ترک محرمات است و مطالبات رهبری در خصوص حوزه های علمیه یک اصل و نقش راه و برنامه برای حوزه های علمیه است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: شهرستان ابهر تنها ۱۰۵ طلاب در حال تحصیل دارد و با داشتن سابقه بالا  توقع از این شهرستان زیاد است و باید با جدیت وارد کار شوند.

کد مطلب 3871152

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