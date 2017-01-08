به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه شنبه در همایش طلاب حوزه علمیه شهرستان ابهر، به حضور علمای بزرگ در منطقه ابهر رود اشاره کرد و افزود: این منطقه عالمان زیادی را تربیت و پرورش داده که نشان از دار العلم بودن این منطقه در استان زنجان است.

وی اظهار کرد: حضور روحانیون و طلاب در جامعه بسیار تاثیرگذار است و مردم برای حل بسیاری از مشکلات خود به روحانیون مراجعه می‌کنند و توجه به مسائل دینی و ارزش های اسلامی و دینی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: حضور طلاب موجب اعتلای فرهنگی دینی جامعه می‌شود و در این میان باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

خاتمی بر ضرورت ترویج فرهنگ ناب محمدی و ارزش های دینی تاکید کرد و یاد آورشد: علما و اساتید حوزه‌های علمیه می‌توانند در این زمینه گام‌های موثری بردارند و در جامعه بسیار مثمر ثمر باشند.

وی افزود: کسب بزرگترین موفقیت‌ها با توسل به قرآن حاصل محقق می شود و قرآن باید در زندگی انسان‌ها ساری و جاری باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: تربیت صحیح و لقمه پاک و سرباز امام زمان(عج) بودن و داشتن اعتقاد قلبی بالاترین ثروت اخروی و دنیوی است.

خاتمی افزود: باید قدر سرباز بودن امام زمان(عج) را طلاب بدانند چرا که یک ثروت بسیار بزر گ است و بر تقویت این امر مهم اهتمام جدی داشته باشند.

وی گفت:تنها فرمول عرفان انجام واجبات و ترک محرمات است و مطالبات رهبری در خصوص حوزه های علمیه یک اصل و نقش راه و برنامه برای حوزه های علمیه است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: شهرستان ابهر تنها ۱۰۵ طلاب در حال تحصیل دارد و با داشتن سابقه بالا توقع از این شهرستان زیاد است و باید با جدیت وارد کار شوند.