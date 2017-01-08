ورزشکار بوشهری مقام دوم مسابقات تیرانداری آزاد زمستانی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت تیراندازی بوشهر، این مسابقات درحالی در رشته تپانچه مردان بزرگسال پیگیری شد که در مرحله مقدماتی ۸۵ تیرانداز به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در این مرحله ۸ ورزشکار به فینال راه یافتند که در نتیجه، وحید گل خندان تیرانداز شایسته کشورمان با تلاش خود توانست به سکوی اول بایستد و دیگر تیراندازان مهدی بارانی از بوشهر و امیر جوهری خو از تهران به سکوهای دوم و سوم تکیه کردند.

همچنین، سید میرجهانبخش موسوی از تهران، عباس روزبهانی از تهران، ابراهیم برخورداری از قزوین، ابراهیم رحیمی سنگری از گیلان و سید یاسر حسینی از تهران بودند که جایگاهای چهارم تا هشتم را به خود اختصاص دادند.

مرحله اول مسابقات آزاد زمستانی سلاح های بادی کشور از ۱۶ الی ۱۷ دی ماه با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور در سالن ۸۰خط مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.