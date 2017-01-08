فعالیت ۲۵۰ باشگاه کتابخوانی در مدارس شهرستان دشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، احمد طیبیانمجرد در جلسه مشترک مدیران، معاونین، مربیان پرورشی و مشاوران مدارس شهرستان دشتی اظهار داشت: تعامل و همکاری تمام دستگاههای فرهنگی شهرستان دشتی از جمله عوامل موفقیتهای مجموعه آموزش و پرورش است.
وی افزود: ۲۵۰ باشگاه کتابخوانی در مدارس شهرستان دشتی ایجاد شده که تاثیر بسزایی در جذب دانش آموزان و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی داشته است.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی ادامه داد: اهتمام ویژه آموزش و پرورش این شهرستان این است که در کنار تقویت بنیه علمی و آموزشی دانش آموزان به رشد تربیتی و فرهنگی نیز توجه شود.
طیبیانمجرد تاکید کرد: پرسش مهر موجب افزایش نقد، تحلیل و تقویت تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان میشود.
وی افزود: طرح پرسش مهر باعث افزایش تفکر در بین دانش آموزان میشود و روحیه جستجوگری را در بین دانش آموزان افزایش میدهد.
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