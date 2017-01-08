اکبر مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت:۱۷۰ موتور تلمبه دیزلی بدون پروانه بهره برداری از رودخانه «مادیان رود» این شهرستان آب پمپاژ می کنند.

وی افزود: عمده مالکان این موتور تلمبه ها دارای سند مالکیت اراضی و کشاورزی هستند.

آب رودخانه «مادیان رود» به فروش می رسد

رئیس اداره امور منابع آب پلدختر گفت: آب مورد نیاز باغات منطقه «زیودار» از توابع این شهرستان به مساحت حدود ۴۰۰ هکتار به وسیله فعالیت ۲۵ موتور تلمبه و ایستگاه پمپاژ مجاز دارای پروانه بهره برداری تامین می شود.

مهری افزود: سه نفر از مالکان پروانه بهره برداری رودخانه مادیان رود اضافه برداشت داشته و آبفروشی می کنند که آنها نیز متعهد به رعایت قوانین و مقررات پروانه شده اند.

وی گفت: پرونده این افراد در محاکم قضایی در دست اقدام بوده و اداره امور منابع آب از طریق فعالیت مستمر گروه گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب تخلفات را رصد و در مراجع قضایی و انتظامی پیگیری های لازم در این رابطه به عمل می آید.

دستگاه قضایی ورود پیدا کرد

رئیس اداره امور منابع آب پلدختر افزود: دادگستری شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات منابع آب تشکیل شده و در اسرع وقت احکام تخلفات و آرای منابع آبی را صادر می کند.

مهری گفت: بحران منابع آب زیر زمینی علاوه بر خشکسالی های اخیر به دلیل برداشت های بی رویه بهره برداران از چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت چاه های مجاز موجب وقوع افت سطح این آبها و کسری حجم آبخوان ها از این منابع شده است.

وی افزود: از سوی وزارت نیرو دستورالعملی به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی و بهینه سازی مصارف و همچنین برخورد قانونی با بهره برداران غیر مجاز از این منابع به پشتوانه قوانین آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی تهیه و ابلاغ شده است.

خسارت ها باید جبران شود

رئیس اداره امور منابع آب پلدختر خاطر نشان کرد: اولویت اول شرکت های آب منطقه ای در قالب اجرای دستورالعمل های ابلاغی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی باید پیشگیری و جلوگیری از همه برداشت های غیر مجاز از چاههای مجاز و غیر مجاز باشد و این دستورالعمل با رعایت این اولویت اجرا خواهد شد.

مهری افزود: دارندگان پروانه بهره برداری مکلف هستند حداکثر تا سقف مندرج در پروانه از آب چاه بهره برداری کنند.

وی گفت: دارندگان پروانه بهره برداری در صورت عدم رعایت این موضوع خود مسئول جبران خسارت وارده به منابع آب زیرزمینی هستند که این افراد موظف شدند با اعمال قانون و کنترل های مستمر نسبت به اعاده به وضع سابق و جبران حجمی منابع آبی اقدام کنند.