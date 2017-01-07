دو کودک در قصرشیرین قربانی سقوط به داخل کانال آب شدند

سرهنگ عنایت فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: متاسفانه امروز شنبه دو کودک به دلیل سقوط به داخل کانال آب در قصرشیرین جان خود را از دست دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان قصرشیرین با اشاره به مرگ دو کودک سه و چهار ساله در این حادثه گفت: این دو کودک در داخل کانال آب در محله امیدوار قصرشیرین خفه شدند و جان خود را از دست دادند.

سرهنگ فلاحی نام این دو کودک قربانی را ارکان و حسین رستمی عنوان کرد و گفت: این دو کودک در حین بازی به داخل کانال آب سقوط کردند و غرق شدند.

وی با اشاره به تلاش نیروهای امدادی و مردمی برای نجات جان این دو کودک گفت: این دو کودک پس از اینکه از کانال آب بیرون کشیده شدند به بیمارستان حضرت ابوالفضل منتقل شدند اما تلاش تیم پزشکی برای نجات جانشان بی نتیجه ماند.