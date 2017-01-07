  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۸ دی ۱۳۹۵، ۲۳:۰۳

رئیس شورای عالی نظام پرستاری عنوان کرد؛

پیگیری مطالبات پرستاری در نشست فوری با وزارت بهداشت

پیگیری مطالبات پرستاری در نشست فوری با وزارت بهداشت

رئیس شورای عالی نظام پرستاری، خواستار برگزاری نشست فوری با مقام عالی وزارت بهداشت، معاونت پرستاری و مسئولین بلند پایه دولت شد تا بتوان هر چه سریع تر خواسته های پرستاران را رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، طاهره زاهد صفت به تشریح جزئیات جلسه روز شنبه شورای عالی نظام پرستاری پرداخت و گفت: در این نشست در خصوص راهکارهای تحقق مطالبات جامعه پرستاری، بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این نشست، اعضای شورای عالی نظام پرستاری ایده ها و پیشنهادات خود را به منظور دستیابی به مطالبات پرستاری مطرح کردند و همچین نسبت به عدم توجه به خواسته های به حق پرستاران، گلایه و انتقاد کردند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به مصوبات نشست امروز، گفت: در این  نشست مصوب گردید کارگروهی متشکل از شورای عالی و سازمان نظام پرستاری جهت بررسی نشست فوری با مقام عالی وزارت بهداشت، معاون پرستاری و مسئولین بلند پایه دولت تشکیل گردد که تا بتوان راه حل مناسب و عملی برای حصول مطالبات پرستاری ارائه داد.

وی یادآور شد: در این نشست بیانیه ای توسط اعضای شورای عالی نظام پرستاری با محوریت احقاق حقوق پرستاران و همچنین، رسیدگی فوری به درخواست های این گروه با توجه به اینکه در یک سال گذشته اطلاع رسانی لازم به مراجع ذی صلاح صورت پذیرفته و نتیجه ای حاصل نشده است، صادر گردید.

زاهد صفت افزود: تصویب کلیات آیین نامه شورای دانشجویی، تصویب کلیات کمک سازمان نظام پرستاری به بحث خرید زمین و یا دفتر هیئت مدیره از دیگر مصوبات این نشست بود.

وی تصریح کرد: گفتمان مشترک به شکل شفاف و قانونی بین معاونت پرستاری و تشکیلات صنفی نظام پرستاری همیشه به عنوان یک ضرورت محسوب می شد که متاسفانه در گذشته به نتیجه نرسیده و در هر حال اعتقاد بر این است که شیوه کار بین سازمان نظام پرستاری و وزارت بهداشت در راستای تامین خواسته های پرستاران باید تغییر کند و این تغییر، همت دو گروه را برای حل بسیاری از مشکلات می طلبد.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور با اشاره به اینکه باور همه پرستاران، مشارکت خیرخواهانه و مجدانه برای تعیین سرنوشت پرستاران را جزو وظایف اجتناب ناپذیر خود می دانند و این  مسیری است که می توان در راستای دستیابی به خواسته های قانونی پرستاران به آن سرعت بیشتری بخشید.

کد مطلب 3871173
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها