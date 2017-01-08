دومین جایزه «استادمحمد» برندگانش را شناخت/ نامگذاری یک سالن

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای این مراسم را محسن حسن زاده برعهده داشت و در ابتدای این مراسم جواد عاطفه عضو هیأت مدیره بنیاد محمود استادمحمد گفت: در روزگاری که بهتان و تخریب فضای کاری و اجتماعی ما را فراگرفته، شکل گیری چنین گردهم آیی هایی غنیمت است.

وی افزود: هدف بنیاد استادمحمد از برگزاری این جایزه، شناسایی برترین نمایشنامه های سال است که برای نخستین بار به صورت کتاب منتشر شده اند و یا برای نخستین بار اجرا شده باشند. این جایزه در دومین دوره خود دیدگاهی فراتر داشته و دو بخش تالیفی و اقتباسی را در بر می گیرد.

این مترجم آثار نمایشی با اشاره به روند چاپ آثار زنده‌یاد استادمحمد توضیح داد: طی ۲ سال گذشته طبق قراردادی که با نشر چشمه منعقد کردیم، همه آثار استادمحمد منتشر و در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، طی دو دوره یادمان محمود استادمحمد تعدادی از هنرمندان پیشکسوت در کنار گروه های جوان تر تعدادی از آثار این هنرمند را نمایشنامه‌خوانی کرده‌اند.

عضو هیأت مدیره بنیاد محمود استادمحمد تصریح کرد: بیشتر جوانان نگاه توریستی نسبت به آثار پیشکسوتان دارند و از کنار آنها به راحتی عبور می کنند. شاید با شکل گیری چنین رویدادهایی و ایجاد زمینه بیشتر برای آشنایی با آثار این بزرگان، زمینه بهتری برای درک آنها ایجاد شود.

عاطفه از نامگذاری یکی از سالن های شهرداری تهران به نام زنده یاد محمود استاد محمد برای اجرای نمایش های ایرانی خبر داد.

سپس سعید طباطبایی دبیر جایزه بنیاد استادمحمد گفت: امسال ۱۳۵ نمایشنامه شامل ۹۰ اثر تالیفی و ۲۵ اثر اقتباسی توسط هیات داوران مورد بررسی قرار گرفت و از میان آنها متون نهایی انتخاب شدند.

قدردانی از فریده فرجام به عنوان نخستین زن نمایشنامه نویس ایران از جمله بخش های مراسم دومین دوره اهدای نشان محمود استادمحمد بود که با حضور احترام برومند و نوش آفرین انصاری این بخش از مراسم انجام شد.

در بخش دیگری از مراسم از پرستو گلستانی، شهرام گیل آبادی، میکائیل شهرستانی، سارا دارو فروش، احسان فلاحت پیشه، روزبه حسینی، غزل معصومی، ملیکا رضی، مهین فاطمی، سعید دولتی، مرتضی برزگرزادگان، سامان ارسطو، بهارک توسلی، کامبیز بنان و مرتضی حقیقت بیان به عنوان کارگردان هایی که آثار زنده یاد استادمحمد را به صحنه برده اند، قدردانی شد.

در ادامه از نمایشنامه های اجرا شده «بازینامه حکایت بی صاحاب» نوشته غلامحسین ناصربخت و «جنایات و مکافات» نوشته ایمان افشاریان قدردانی شد و نشان محمود استاد محمد به نمایشنامه «سه خواهر و دیگران» حمید امجد تعلق گرفت.

سپس از سیما واری قدردانی شد و بخشی از نمایش «دیوان تئاترال» به کارگردانی روزبه حسینی اجرا شد.

در این بخش از مراسم از دو نمایشنامه تألیفی «زیر بال فرشتگان» نوشته نادر برهانی مرند و «سقراط» نوشته حمیدرضا نعیمی قدردانی شد.

نعیمی بعد از دریافت جایزه خود، گفت: آقای رئیس جمهور متاسفم که دولت شما هم در زمینه حمایت از فرهنگ نمره زیر صفر گرفت.

در بخش نمایشنامه تألیفی، نشان محمود استادمحمد به نمایشنامه «اسب ها سال ۵۹ ه.ش» اثر محمد رحمانیان اهدا شد.

رحمانیان بعد از دریافت این نشان، گفت: محمود استادمحمد از جمله هنرمندانی است که حق بسیاری بر گردن این سرزمین دارد. متاسفانه اتفاقی در مورد یکی از نمایشنامه های زنده یاد رادی رخ داد که به هیچ عنوان درست نیست. باید آثار این بزرگان را به همان شکلی که هستند حفظ کنیم. زمانیکه که نمایشنامه نویسی کار خود را بازنویسی کند آن متن، نسخه دوم می شود. ما حق نداریم نمایشنامه نویسنده بزرگی چون رادی را تخلص کنیم. امیدوارم این اتفاق در مورد سایر بنیادها رخ ندهد.

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد مسجد جامعی، بهزاد فراهانی، منیژه محامدی، داوود فتحعلی بیگی، محمدرضا اصلانی، سودابه فضائلی، نادر برهانی مرند، سهیل محمودی، خسرو احمدی، منوچهر علیپور، میکائیل شهرستانی و زهرا صبری از جمله حاضران در این مراسم بودند.