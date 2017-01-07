روحانیان پرچمدار وحدت وبصیرت هستند/ اختلاف دیدگاه موجب تفرقه نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان شامگاه شنبه در گردهمایی علما و فضلای دامغان به میزبانی حوزه علمیه امام کاظم (ع) این شهرستان اظهار داشت: علما و روحانیان پرچم‌دار تبلیغ دین، عزت و شرافت هستند و باید در تقویت فرهنگ شیعه بیش از گذشته تلاش کنند.

وی از روحانیان خواست تا همیشه در وسط میدان باشند و قرآن و دین اسلام را ترویج کنند و گفت: روحانیان باید در منابر و مساجد به مردم امید دهند چون با توجه وجود عدم رونق بازار و کسب‌وکار، بیکاری، معضل طلاق، اختلافات خانوادگی و اعتیاد نباید بر طبل اختلافات کوبید و بلکه باید به مردم امید داد.

روحانیان وارد بازی‌های انتخاباتی نشوند

امام‌جمعه دامغان وحدت را لازمه امروز جامعه دانست و تصریح کرد: امروز برای مقابله با دشمن باید برنامه داشت و حفظ وحدت در این خصوص مورد تأکید است.

حسینیان دفتر ائمه جمعه را قرارگاه فرهنگی دانست و اظهار داشت: طی ماه‌های آینده دو انتخابات مهم و سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را در پیش روداریم و از روحانیان انتظار می‌رود تا دربازی‌های سیاسی و انتخاباتی ورود پیدا نکنند و خود را دخالت ندهند.

وی خاطرنشان کرد: روحانیان وظیفه‌دارند با عقلانیت مردم را به‌پای صندوق‌های اخذ رأی دعوت کنند و نه اینکه زیر پرچم کاندیدا یا حزب و گروهی قرار گیرند.

اختلاف دیدگاه‌ها نباید موجب تفرقه در جامعه شود

امام‌جمعه دامغان بابیان اینکه داعش در راستای سیاست‌های صهیونیست‌ها و با حمایت دلارهای آل سعود باهدف تخریب دین مبین اسلام ایجادشده است، اظهار داشت: باید مراقب توطئه‌های دشمنان بود و وحدت دراین‌بین یک اصل اساسی است.

حسینیان ایجاد تفرقه بین امت اسلامی به‌ویژه شیعه و سنی را یکی از توطئه‌های بسیار خطرناک دشمنان اسلام دانست و گفت: امروز بیش از هرزمانی به وحدت بین مسلمانان نیاز داریم.

وی با تأکید بر اینکه اختلاف دیدگاه‌ها نباید موجب تفرقه در جامعه شود، تصریح کرد: روشنگری و ارتقا سطح فرهنگی جامعه مورد تأکید روحانیان باشد.

در این نشست بر اساس رأی حاضران آقایان حجج‌الاسلام احمد فؤادیان، احمد عالی شاهی، محمدحسن مظهری، سید محمد شمسی‌پور، عباسعلی جیرانی، سید جعفر میرعلی‌اکبری، مهدی عبیری، حسین صبوری، مرتضی میرکو و سید علی‌اکبر میرزا خانی به‌عنوان اعضای جدید شورای مرکزی مجمع علما و فضلای دامغان انتخاب شدند.

مجمع علما و فضلای شهرستان دامغان دارای ۸۵ نفر عضو است.