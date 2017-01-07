سخنگوی ائتلاف سعودی متجاوز به یمن باز هم علیه ایران یاوه گویی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سخنگوی ائتلاف سعودی متجاوز به یمن بار دیگر اتهامات علیه ایران را تکرار کرد.

«احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی که نزدیک به دو سال است مردم بی دفاع یمن را زیر بی رحمانه ترین حملات خود گرفته است در ادعایی واهی ایران را به ارسال سلاح به یمن متهم کرد.

گفتنی است، عربستان سعودی با هدف تخریب وجهه جمهوری اسلامی ایران در نزد افکار عمومی منطقه و جهان و همچنین سرپوش نهادن بر جنایت های ددمنشانه خود علیه مردم بی گناه یمن، بارها به طرح ادعاهای واهی علیه تهران متوسل شده است که از جمله آنها می توان به ادعای مضحک قاچاق تسلیحات از ایران برای نیروهای یمنی اشاره کرد.

عربستان نزدیک به دو سال است با چراغ سبز آمریکا و همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است. در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن کشته و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.