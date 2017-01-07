نخست وزیر ترکیه وارد اربیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در سفری رسمی وارد اربیل شده و مورد استقبال «نیجروان بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق قرار گرفت.

نخست وزیر ترکیه پیش از آنکه عازم اربیل شود در بغداد با «فواد معصوم» رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار با «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق از دیگر دیدارهای ایلدریم با مقامات عراقی بود.

وی همچنین با حیدر العبادی نخست وزیر عراق نیز دیدار و گفتگو کرد. در همین راستا، نخست وزیر عراق در کنفرانسی مطبوعاتی درباره نتیجه مذاکرات خود با ایلدریم گفت: با ترکیه درباره عدم مداخله در امور داخلی طرفین توافق کردیم. عراق مایل به برقراری بهترین روابط با ترکیه است. نیروهای عراقی پیروزی های بزرگی کسب کرده اند و داعش در مسیر فروپاشی است.

وی در ادامه تصریح کرد: بغداد و آنکارا بر سر خروج نیروهای ترکیه از شمال عراق و ناحیه بعشیقه به توافق دست یافتند. آنکارا تعهد داد که علاوه بر احترام به حاکمیت عراق، موضوع حضور نظامیانش در خاک عراق را حل کند.

از سوی دیگر «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه نیز تاکید کرد: آنکارا هیچ اقدامی که حاکمیت و وحدت اراضی عراق را تهدید کند، مجاز نمی داند و اجازه چنین اقداماتی را نمی دهد. ترکیه به همکاری با بغداد در تمامی زمینه ها ادامه می دهد و از هیچ تلاشی برای مبارزه با گروه های تروریستی دریغ نمی کند. ما تلاش می کنیم امنیت را در تمامی منطقه برقرار کنیم.

گفتنی است که نخست وزیر ترکیه صبح شنبه وارد بغداد پایتخت عراق شده بود.