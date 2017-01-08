داعش پل چهارم موصل را منفجر کرد/دستیابی به اسنادی در مقر چچنی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، سرلشگر «عبدالامیر رشید یارالله» فرمانده عملیات «نینوا ما داریم می آییم» از منفجر کردن پل چهارم موصل توسط داعش در پی تسلط نیروهای امنیتی بر تقاطع منتهی به این پل خبر داد.

یارالله با بیان اینکه باندهای تروریستی داعش پل چهارم موصل را منفجر کردند، افزود: این اقدام پس از آن صورت می گیرد که نیروهای مبارزه با تروریسم توانستند محله الاطباء اول و دوم را آزاد کرده و به سمت این پل پیشروی نمایند به گونه ای که تقاطع منتهی به این پل در ساعت چهار و نیم عصر شنبه تحت کنترل قرار گرفت.

از سوی دیگر پلیس فدرال عراق از دستیابی به اسناد و نقشه های داعش در داخل مقر چچنی ها در شرق موصل خبر داد. سرهنگ «عبدالرحمن الخزعلی» سخنگوی رسانه ای پلیس فدرال اظهار داشت که نیروهای پلیس فدرال و واکنش سریع و تیپ نهم ارتش عراق با سرعت به سمت اهداف برنامه ریزی شده پیشروی می کنند و به موفقیت های سریع و گسترده ای دست یافته اند.

وی همچنین افزود که این نیروها توانستند ساختمان و مقر جنگجویان چچنی در شرق موصل را کشف کرده و از آن اسناد و نقشه هایی متعلق به گروه تروریستی داعش درباره اجرای حملات در استان های عراق و مراکز دولتی را به دست آورند.

لازم به ذکر است که نیروهای مشترک عراق به عملیات آزادسازی موصل از سیطره گروه تروریستی داعش ادامه می دهند و توانسته اند مناطق زیادی را تحت کنترل خود درآورند. این عملیات پس از آن به مرحله اجرا درآمد که حیدر العبادی نخست وزیر عراق اواخر مهرماه گذشته رسما آغاز آن را اعلام کرد.