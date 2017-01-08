مستمری مددجویان ۲.۵برابرمی شود/فراگیر نبودن بیمه از دلایل فقر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز فتاح با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به سه مصوبه مجلس شورای اسلامی که روز گذشته به تصویب رسید گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی معادل ۲۰ درصد حداقل حقوق پایه شورای عالی کار خواهد شد. حداقل حقوق پایه برای سال آینده ۹۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است لذا به طور متوسط مستمری خانواده های تحت پوشش ۱۸۰ هزار تومان خواهد شد.

وی افزود: به عبارتی دیگر؛ خانواده‌های یک یا ۲ نفره زیر این مبلغ و خانواده‌های بالاتر از ۴ نفر بیشتر از این رقم را به صورت مستمری دریافت می کنند و مستمری خانواده های مددجو ۲.۵ برابر افزایش می یابد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به مصوبه دیگر مجلس شورای اسلامی افزود: طبق این مصوبه ، یک درصد عوارض کالاهای ورودی به مناطق آزاد برای محرومان و نیازمندان این مناطق و حاشیه آنها تخصیص داده می شود که رقم آن نیز با توجه به حجم کالاهای ورودی به این مناطق حتماً قابل توجه است. همچنین طبق مصوبه دیگر مجلسیان، در سال آینده حداقل برای ۱۰۰ هزار شغل از منابع بانکی موجود کشور، تامین اعتبار می شود. این شغل‌ها برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی است.

فتاح در پاسخ پرسشی مبنی بر اینکه تا چه اندازه می توان به عملی شدن این مصوبات امیدوار بود و اجرایی نشدن مصوبات قبل همانند تخصیص ۵۰ درصد حداقل حقوق پایه برای مستمری بگیران، بیان کرد: متاسفانه به دلیل روشن نبودن منابع لازم این مصوبه اجرا نشد، اما در مصوبات اخیر منابع دقیق‌تری برای اجرای مصوبات پیش بینی شده است. منابعی همچون هدفمندی یارانه‌ها و منابع حاصله از حذف یارانه دهک‌های بالایی پیش بینی شده است، همچنین با توجه به مبنا قرار گرفتن مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی براساس حداقل حقوق پایه، مستمری مددجویان هر ساله افزایش می یابد.

تعداد یک میلیون و ۶۲۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد هستند و تعداد ۴۵۰ هزار خانوار نیز مستمری خود را از بهزیستی دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به توانمندسازی خانواده های تحت پوشش بیان کرد: با حضور رئیس جمهور، در تاریخ ۲۵ دی ماه جشن خودکفایی۱۰۰ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش گرفته می شود.

اعطای بیش از ۱۰۰ هزار وام ازدواج تا پایان سال

فتاح تصریح کرد: در حال حاضر ۷۲ هزار دانشجو و ۳۳۰ هزار دانش‌آموز در کشور تحت حمایت کمیته امداد ا قرار دارند و تا امروز بیش از هزار وام ازدواج به مددجویان این کمیته اعطا شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار وام ازدواج برسد.

وی ادامه داد: کمیته امداد تغذیه ۸۰ هزار کودک دارای سوءتغذیه زیر ۶ سال را می دهد و ماهانه ۷۵ هزار تومان به هر یک از این کودکان اختصاص داده می شود.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۹۰ هزار یتیم در سراسر کشور تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، گفت: به غیر از مستمری ماهانه، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان هر ماه به آنان تقدیم می‌شود. اعتبارات آن از کمک های مردمی کمیته امداد تامین می شود.در حال حاضر یک میلیون ایرانی حامی ایتام تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی هستند و هر یتیم در کشورمان حداقل ۵ حامی دارد.

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از سوی حامیان به یتمیان تحت پوشش داده شده است، گفت: امسال ۱۲۰۰ میلیارد تومان کمک‌های مردمی در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار گرفت که تمام آن در میان مددجویان تحت پوشش توزیع شد.

با کارت نیازمندان سیاسی بازی نکنیم

فتاح در واکنش به این پرسش که آیا ممکن است نیازمندی تحت پوشش نهادهای حمایتی نباشد، گفت: قطعاً نیازمندان و محرومان در کشور هستند که تحت پوشش ما نیستند . گرچه ممکن است افراد معدودی مشکل نان و غذا داشته باشند اما می توانیم بگوییم؛ تقریبا تمام افراد کشور از خوراک، آب و برق برخوردارند، همچنین با تلاش های نظام جمهوری اسلامی ۷۰ درصد جمعیت ما از امکانات گازرسانی بهره مند هستند.

وی با بیان اینکه در مقابل کمی‌ها و کاستی‌ها شرمنده مردم هستیم گفت: نباید با کارت نیازمندان و محرومین بازی سیاسی کنیم و بهتر است که اگر هنرمند و یا ورزشکاری برای کمک به محرومان به میدان می‌آید خودش هم دست به جیب شود. باید توجه داشته باشیم که سیاه‌نمایی در این حوزه باعث سوء استفاده دشمنان ما خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: فراگیر نبودن بیمه تامین اجتماعی، یکی از دلایل فقر در کشور است، در حال حاضر ۶ میلیون شاغل در کشور وجود دارند که علی‌رغم شاغل بودن بیمه تامین اجتماعی ندارند یعنی اگر حادثه‌ای برای آنها رخ دهد و یا فوت کنند از همان لحظه درآمد خانواده‌شان قطع می‌شود و خانواده‌ آنان تحت پوشش کمیته امداد می شوندکه باید مجلس و دولت فکری برای حل این مشکل کنند.

فتاح افزود: ماهانه برای ۳۵۰ هزار خانواده مبلغ ۱۲۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌کنیم که نوعی سرمایه‌گذاری برای آنان است. امسال تعداد ۵ هزار خانواده با یک سوم حقوق بازنشسته و از پوشش کمیته امداد خارج می‌شوند.

به گفته ی رئیس کمیته امداد صدقات مردمی سال گذشته ۸ درصد و سال جاری نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است این افزایش شاخصی از اعتماد مردمی به کمیته امداد است.

آخرین وضعیت فروش سوهانک

وی در ادامه صحبت های خود به فروش ساختمان سوهانک نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به ابعاد بزرگ آن و دسترسی دور آن، خواست اجتماعی و مردم بود که کمیته امداد از آن ساختمان به ساختمان جدید واقع در میدان آزادی نقل مکان کند.

فتاح با بیان اینکه سند ساختمان قدیم در رهن بانک است، گفت: طبق بررسی کارشناسی، هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده است و مابه التفاوت چند صد میلیاردی فروش ساختمان قبلی و خرید ساختمان جدید به منابع قرض‌الحسنه کمیته امداد اختصاص داده می شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به جلسات اخیر مقام معظم رهبری درباره ی آسیب های اجتماعی گفت: خوشبختانه با پیشگامی مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس جمهور و وزیر کشور و سایر مسئولان شاهد عزم ملی برای حل آسیب‌های اجتماعی در کشور هستیم و ما نیز با توجه به حضورمان در این جلسات سعی می‌کنیم تا نقش خودمان را ایفا کنیم. جلسات پیگیری حل آسیب‌های اجتماعی هر ۶ ماه یکبار برگزار می‌شود و تمامی مسئولان امر باید گزارش عملکرد خود را در این جلسه ارائه دهند. امیدواریم این وفاق موجب کاهش آسیب های اجتماعی شود.

وی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی (ره) مسئول رسیدگی به همه آسیب‌های اجتماعی نیست، برخی‌ها می‌گویند چرا کمیته امداد متکدیان، معتادان و زنان آسیب‌دیده را ساماندهی نمی‌کند این در حالی است که ساماندهی این افراد در حیطه وظایف ما نیست.

ضرورت نظارت بر خیریه ها

فتاح درباره ی خیریه ها نیز گفت: بسیاری از موسسات خیریه کشور همراستا با نظام و اهداف کشور فعالیت می‌کنند هیچ رقابتی بین کمیته امداد و این موسسات خیریه وجود ندارد.اما در حال حاضر نظارت دقیقی بر فعالیت موسسات خیریه در کشور وجود ندارد لازم است تا برای ارتقای اعتماد عمومی به موسسات خیریه، ساز و کارهای قانونی برای نظارت بر فعالیت‌ آنان و نظارت بر هزینه کرد کمک‌های مردمی انجام شود.در حال حاضر حراست کل کشور، بازرسی نهاد رهبری، سازمان بازرسی و بسیاری از مراجع‌ذی‌صلاح دیگر بر فعالیت کمیته امداد نظارت می‌کنند لذا باید نظارت‌های قانونی بر فعالیت موسسات خیریه کشور نیز اعمال شود. کمیته امداد این موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری می‌کند.در تلاش هستیم تا این موضوع را نیز وارد بندهای برنامه ششم توسعه کنیم.

۶۰ درصد از افراد تحت پوشش کمیته امداد زنان هستند

رئیس کمیته امداد در پایان گفت: ۶۰ درصد از یک میلیون و ۶۲۰ هزار خانواده مستمری بگیران کمیته امداد زنان سرپرست خانوار هستند . ۴۵ درصد آنان به دلیل فوت سرپرست، ۱۵ درصد به دلیل طلاق و تعدادی نیز به دلیل از کار افتادگی و زندانی شدن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته‌اند. در تلاشیم تا با مددکاری که با مشی اسلامی است علاوه بر کمک‌های مالی، آنان را از لحاظ فرهنگی و روحی تقویت کنیم.