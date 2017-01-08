تعطیلی قطب ورزش های زمستانی کشور/ پیست اسکی کوهرنگ در انتظار برف

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های مرتفع کشور در رشته کوه زاگرس است که هر ساله شاهد بارشهای مناسب به صورت برف و باران بوده است.

شهرستان کوهرنگ مرتفع ترین شهرستان استان است که برفگیر ترین شهرستان استان و کشور به شمار می رود. این شهرستان به واسطه بارش های قابل توجه برف و داشتن مناظر زیبا و امکانات فراوان قطب ورزشهای زمستانی کشور به شمار می رود و هر سال ورزشکاران اسکی باز و مسافران بسیار زیادی از شهرهای مختلف کشور و حتی مسافران خارجی بسیاری به این منطقه سفر می کنند.

این شهرستان به خاطر دارابودن برف بسیار زیاد، در حدود هشت درصد آب کشور را تامین می کند و مرکز تامین آب دو رودخانه بزرگ کشور کارون و زاینده رود است.



پیست اسکی این شهرستان یکی از معروف ترین و با سابقه ترین پیست های کشور محسوب می شود که در سال ۱۳۵۴ افتتاح شده است.



سابقه نداشته این پیست به خاطر کمبود برف تعطیل باشد اما در زمستان هنوز باز نشده و نیازمند برف است.

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ ۸۰۰ متر طول و شیب بسیار مناسب ۲۰ درصد دارد که هوای آفتابی آن در بیشتر روزهای زمستان، انباشت حجم بسیار زیاد برف و راه دسترسی آسان، این پیست را در منطقه زاگرس مشهور ساخته است.

این پیست اسکی در مجاورت تونل اول کوهرنگ و در قسمت شرقی کوه قرار دارد.

پیست اسکی چلگرد کوهرنگ در حال حاضر دو دستگاه بالابر ویژه گردشگران و یک دستگاه بالابر آموزشی با طول ۲۰۰ متر دارد و دارای سه محوطه تفکیک شده برای خانواده ها، آقایان و خانم ها است.

ابن پیست همیشه به علت بارش بسیار زیاد برف در آذرماه راه اندازی می شده و اما امسال با وجود اینکه ۱۸ روز از فصل زمستان می گذرد به خاطر کمبود برف، هنوز این پیست راه اندازی نشده است.

تمام برف های منطقه به خاطر بارش شدید باران آب شده است و هیچ برفی در منطقه وجود ندارد بخشدار مرکزی کوهرنگ در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: پیست اسکی کوهرنگ برای راه اندازی نیازمند برف است.

فرزاد حسینی عنوان کرد: تمام برف های منطقه به خاطر بارش شدید باران آب شده است و هیچ برفی در منطقه وجود ندارد.

وی عنوان کرد: راه اندازی نشدن پیست اسکی و نبود برف موجب کاهش مسافران منطقه شده است.

وی بیان کرد: ورزشکاران اسکی باز منطقه در انتظار برف برای راه اندازی این پیست هستند تا بتوانند تمرینات ورزشی خود را از سر بگیرند.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با اشاره به اینکه پیست اسکی کوهرنگ یکی از با سابقه ترین پیست های اسکی کشور به شمار می رود، ادامه داد: هر ساله با راه اندازی این پیست، گردشگری در منطقه رونق می گرفت اما در حال حاضر به خاطر نبود برف در محل این پیست، امکان راه اندازی آن وجود ندارد.

وی بیان کرد: نباریدن برف در این شهرستان در سالجاری بی سابقه است.

بی رونقی هتل های کوهرنگ

رئیس اتحادیه هتلداران چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی و فعال شدن پیست اسکی کوهرنگ در زمستان نقش مهمی در افزایش مسافران این منطقه دارد.

فریدون رئیسی دهکردی عنوان کرد: هتل های منطقه کوهرنگ با ورود مسافران در زمستان رونق می گیرند، اما امسال تاکنون به خاطر بارش کم برف و فعال نشدن پیست اسکی مسافران منطقه بسیار کاهش یافته است.

وی با اشاره به وجود سه هتل در شهرستان کوهرنگ، عنوان کرد: زمستان شهرستان کوهرنگ یکی از زیباترین فصل های گردشگری این منطقه است که هر ساله مسافران بسیاری برای مشاهده جاذبه های زمستانی به این منطقه سفر می کنند.جا