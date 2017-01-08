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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۴

بامداد یکشنبه؛

زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر دوگنبدان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر دوگنبدان را لرزاند

یاسوج – زلزله ای به بزرگی ۳.۵ درجه در مقیاس ریشتر شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشور زمان این زمین لرزه را در ساعت چهار دقیقه بامداد امروز ثبت کرده است.

این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.

هیچ گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه ارائه نشده است.

کد مطلب 3871204

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