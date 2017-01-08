به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «هدیه عباس» رئیس پارلمان سوریه با یک هیأت پارلمانی از روسیه در دمشق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، وی در جریان این دیدار اعلام کرد: سوریه و روسیه در راستای حمایت از ملت‌های منطقه عمل کردند.

رئیس پارلمان سوریه همچنین بر لزوم تقویت روابط دوجانبه میان روسیه و سوریه در تمامی زمینه ها تأکید کرد.

وی همچنین ضمن قدردانی از مواضع دولت روسیه در قبال بحران سوریه، اظهار داشت: مواضع روسیه در قبال بحران سوریه تأثیر بسزایی در روند مبارزه با تروریسم در این کشور داشت.