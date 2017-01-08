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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۸:۲۲

معاون استاندار ایلام:

فعالیت سیاسی بدون رعایت اخلاق تنها نوعی سیاسی کاری است

فعالیت سیاسی بدون رعایت اخلاق تنها نوعی سیاسی کاری است

ایلام-معاون سیاسی، امنیتی استاندار ایلام تاکید کرد: فعالیت سیاسی توسط جریان های مختلف بدون در نظر گرفتن اخلاق تنها نوعی سیاسی کاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری شامگاه شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی و نمایندگان تشکل های صنفی استان اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی برای احزاب جایگاه بسیار ویژه ای قائل شده و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز تشکیل حزب جمهوری اسلامی نمونه ای از فعالیت های تشکیلاتی و حزبی بود.

وی ادامه داد: همه باید خود را مقید به رعایت لوازم کار حزبی و تشکیلاتی که همانا تحمل انتقاد رقیب و تلاش برای اقنای وی در فضایی آرام و با حفظ اصول اخلاقی است، بدانند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: متاسفانه نتوانسته ایم آنطور که باید در میان اعضای جریان های سیاسی و هواداران آنها شرایطی را ایجاد کنیم که در فضای تعاملی و بدور از جنجال آفرینی و تخریب رقیب به فعالیت های خود ادامه دهیم و همین عامل باعث شده تا آستانه تحمل مخالف در جامعه ایران در میان نخبگان سیاسی و عموم مردم کاهش یابد.

کلانتری اضافه کرد: هرچه بتوانیم روحیه انتقادپذیری را در جامعه بسط و گسترش دهیم و تلاش کنیم با خرد جمعی در عین داشتن سلایق مختلف به مقابله با مشکلات پیش روی کشور بپردازیم ، درصد موفقیت و ارائه راهکارهای منطقی تر بیشتر خواهد شد.

فرماندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به فعالیت ۲۱ حزب و جریان سیاسی در مرکز استان گفت: به هر حال دیدگاه سیاسی دولت های مختلف متفاوت است ، باید به سمت تدوین قوانینی حرکت کنیم تا نمایندگان احزاب گوناگون بدون دغدغه بتوانند آرا و نظرهای خود را ابراز کنند.

معروف بسطامی یاداور شد: امیدوارم نشست های جریان های سیاسی و مدیران اجرایی بطور مستمر برگزار شود تا از نقطه نظرات آنها برای پیشبرد برنامه های توسعه ای استان بهره بگیریم.

کد مطلب 3871213

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