فعالیت سیاسی بدون رعایت اخلاق تنها نوعی سیاسی کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری شامگاه شنبه در دیدار با تعدادی از فعالان سیاسی و نمایندگان تشکل های صنفی استان اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی برای احزاب جایگاه بسیار ویژه ای قائل شده و در ابتدای پیروزی انقلاب نیز تشکیل حزب جمهوری اسلامی نمونه ای از فعالیت های تشکیلاتی و حزبی بود.

وی ادامه داد: همه باید خود را مقید به رعایت لوازم کار حزبی و تشکیلاتی که همانا تحمل انتقاد رقیب و تلاش برای اقنای وی در فضایی آرام و با حفظ اصول اخلاقی است، بدانند.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: متاسفانه نتوانسته ایم آنطور که باید در میان اعضای جریان های سیاسی و هواداران آنها شرایطی را ایجاد کنیم که در فضای تعاملی و بدور از جنجال آفرینی و تخریب رقیب به فعالیت های خود ادامه دهیم و همین عامل باعث شده تا آستانه تحمل مخالف در جامعه ایران در میان نخبگان سیاسی و عموم مردم کاهش یابد.

کلانتری اضافه کرد: هرچه بتوانیم روحیه انتقادپذیری را در جامعه بسط و گسترش دهیم و تلاش کنیم با خرد جمعی در عین داشتن سلایق مختلف به مقابله با مشکلات پیش روی کشور بپردازیم ، درصد موفقیت و ارائه راهکارهای منطقی تر بیشتر خواهد شد.

فرماندار ایلام نیز در این نشست با اشاره به فعالیت ۲۱ حزب و جریان سیاسی در مرکز استان گفت: به هر حال دیدگاه سیاسی دولت های مختلف متفاوت است ، باید به سمت تدوین قوانینی حرکت کنیم تا نمایندگان احزاب گوناگون بدون دغدغه بتوانند آرا و نظرهای خود را ابراز کنند.

معروف بسطامی یاداور شد: امیدوارم نشست های جریان های سیاسی و مدیران اجرایی بطور مستمر برگزار شود تا از نقطه نظرات آنها برای پیشبرد برنامه های توسعه ای استان بهره بگیریم.