سطل آشغال هوشمند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اند گجت، این دستگاه هوشمند که GeniCan نام دارد، به بدنه سطل آشغال می چسبد و با استفاده از اسکنر بارکد و فناوری شناسایی صوت به کاربر کمک می کند تا با توجه به آنچه که دور می ریزد، فهرستی از مواد غذایی مورد نیاز خود تهیه کند.

این دستگاه قبل از آنکه ماده ای در سطل آشغال ریخته شود، به طور خودکار آن را اسکن می کند و آن را در اپلیکیشن خود در موبایل ثبت می کند.

اگر ماده ای که دور ریخته می شود بارکد نداشته باشد یا غیر قابل خوانش باشد، کافی است کاربر آن را جلوی اسکنر بگیرد و منتظر بماند. هنگامیکه GeniCan از کاربر می پرسد: «شما چه چیزی دور می ریزید؟»کافی است او نام ماده را بگوید و به همین سادگی ماده مورد نظر به برنامه موبایل اضافه می شود.

از آن جالب تر آنکه نیازی نیست برای خرید مواد خوراکی مورد نیاز از خانه بیرون بروید. GeniCan می تواند باتوجه به مواردی که در فهرست شما قرار دارد، تحویل مواد خوراکی را به درب منزل هماهنگ کند. همچنین هنگامیکه سطل آشغال پر می شود، با ارسال پیامکی به کاربر خالی کردن سطل آشغال را به او یادآوری می کند.