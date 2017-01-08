به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری تبریز - پتروشیمی بندرامام؛ هفته سیزدهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های با برگزاری این دیدار در تبریز آغاز می شود . این بازی در حالی برگزار می شود که هفته پیش تبریزی ها با پیروزی در گرگان و شاگردان مهران شاهین طبع هم با غلبه بر نیروی زمینی جایگاه خود را در رده های پنجم و اول محکم تر کردند. البته در دور رفت مسابقات این تیم پتروشیمی بود که در رقابت با شهرداری تبریز پیروز شد و قطعا بازیکنان این تیم به دنبال تکرار این نتیجه هستند تا اختلاف امتیازی خود را با رقیبان شان بیشتر و بیشتر کنند.

نفت آبادان نزدیک ترین رقیب به پتروشیمی است، این تیم هفته گذشته در دیدار خانگی برابر شهرداری اراک این تیم را شکست داد و ضمن جبران شکست نیم فصل نخست مسابقات، رده دوم را هم از اراکی ها گرفت و مجدد آن را از آن خود کرد. آبادانی ها برای اینکه دوباره این جایگاه را از دست ندهند این هفته باید شیمیدر را شکست دهند. تیمی که هفته گذشته هم مغلوب دانشگاه آزاد شد و قطعا نمی خواهد روند ناکامی هایش در این هفته هم ادامه داشته باشد اگرچه یکی از باخت هایشدر نیم فصل نخست مسابقات را برابر همین تیم نفت متحمل شد.

در هر صورت نفت آبادان دیدار راحتی را برابر حریف تهرانی نخواهد داشت و این بهترین فرصت برای شهرداری اراک است که این هفته باید از تنها تیم بدون برد جدول رده بندی میزبانی کنند. اراکی ها می توانند با پیروزی برابر این حریف ته جدولی خود، اول در رقابت با دانشگاه آزاد هم امتیاز پیش افتاده و بالاتر از این تیم در جدول رده بندی می مانند و در عین حال می توانند نیم نگاهی هم به آبادان داشته باشند تا در صورت برد احتمالی شاگردان مصطفی هاشمی شاید به رده دوم بازگردند.

در چارچوب هفته سیزدهم لیگ بسکتبال دو دیدار در تهران برگزار خواهد شد که طی آن دانشگاه آزاد در سالن اختصاصی خود به مصاف شهرداری کاشان می رود و نیروی زمینی نیز میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.

دیدارهای هفته سیزدهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی برگزار خواهد شد که پتروشیمی بندرامام، نیروی زمینی، نفت آبادان، شهرداری اراک و دانشگاه آزاد در هفته چهارم نیم فصل اول مسابقات حریفان خود را شکست داده بودند.

برنامه دیدارهای هفته سیزدهم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی ۱۰ تیم شرکت کننده در این رقابت ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* شهرداری تبریز - پتروشیمی بندرامام

* نیروی زمینی - شهرداری گرگان

* نفت آبادان - شیمیدر تهران

* شهرداری اراک - لوله a.s شیراز

* دانشگاه آزاد - شهرداری کاشان

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام (۱۲ بازی، ۱۱ برد، یک باخت، ۲۳ امتیاز)

۲- نفت آبادان (۱۲ بازی، ۹ برد، ۳ باخت، ۲۱ امتیاز)

۳- شهرداری اراک (۱۲ بازی، ۸ برد، ۴ باخت، ۲۰ امتیاز)

۴- دانشگاه آزاد (۱۲ بازی، ۸ برد، ۴ باخت، ۲۰ امتیاز)

۵- شهرداری تبریز (۱۲ بازی، ۷ برد، ۵ باخت، ۱۹ امتیاز)

۶- شیمیدر تهران (۱۲ بازی، ۶ برد، ۶ باخت، ۱۸ امتیاز)

۷- شهرداری کاشان (۱۲ بازی، ۵ برد، ۷ باخت، ۱۷ امتیاز)

۸- نیروی زمینی (۱۲ بازی، ۴ برد، ۸ باخت، ۱۶ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۱۲ بازی، ۲ برد، ۱۰ باخت، ۱۴ امتیاز)

۱۰- لوله a.s شیراز (۱۲ بازی، بدون برد، ۱۲ باخت، ۱۲ امتیاز)