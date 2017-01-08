جبهه متحد رسانه ای بر علیه دشمنان در کشور تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رضایی شنبه شب در گردهمایی خبرنگاران و فعالان رسانهای خراسان جنوبی با بیان اینکه دو نوع چاشنی انفجاری آنی و تاخیری در دنیا وجود دارد، اظهار کرد: خبرنگاران از نوع چاشنی تاخیری هستند که متاسفانه هنوز به چاشنی آنی تبدیل نشدهاند.
وی فضای مجازی را یک رسانه فراگیر دانست و افزود: رسانهها ابزاری برای هویت دادن به افکار عمومی مردم هستند که در این راستا دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود برنامههای مختلفی را برای رسانهها تبیین کرده است.
مسئول بسیج رسانه خراسان جنوبی با بیان اینکه بازیهای رایانهای یکی از راههایی است که دشمن با استفاده از آن در افکار و عقاید مردم نفوذ میکند، گفت: متاسفانه از پیروزی انقلاب تا کنون در تشکیل جبهه متحد رسانهای در کشور به خوبی کار نشده است.
وی با اشاره به اینکه بسیج رسانه با هدف شکل دهی جبهه رسانهای بر علیه دشمنان تشکیل شده است، بیان کرد: متاسفانه شعارهای زیادی از هر سو در جهت حمایت از رسانهها داده میشود اما به آن عمل نمیشود.
رضایی با بیان اینکه اولین شبکه نفوذ در کشور رسانهها بودهاند، عنوان کرد: دشمن از رسانهها به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اهدافش استفاده میکند.
وی ادامه داد: رسانهها باید مراقب حیلههای دشمن باشند و اجازه ندهند دشمن از آنها سوء استفاده کند.
وی با اشاره به اینکه رسانهها نباید با تولیدات خود در پازل دشمن قرار گیرند، تصریح کرد: امروز برخی از رسانهها ناخواسته در پیشبرد اهداف دشمن کمک میکنند.
در همایش فعالان رسانه ای خراسان جنوبی که با حضور نماینده ولی فقیه برگزار شد برترین های مسابقه تولیدات خبری هفته بسیج تقدیر شدند .
در این مراسم از عصمت برزجی، سمانه ترشابی و هرم پور خبرنگاران رسانه های استان به دلیل کسب رتبه های برتر در جشنواره تولیدات خبری ویژه هفته بسیج تجلیل شد.
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