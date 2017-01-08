توجه به عفاف و حجاب حرکت در مسیر رهنمودهای رهبری است

سعید وزیری نژاد در حاشیه افتتاح مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:راه اندازی مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب به منظور تسهیل در دسترسی شهروندان به ویژه بانوان به پوشاک اسلامی در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود:در این مجموعه انواع و اقسام چادر مجلسی، چادر مشکی، مانتوهای اداری، مقنعه، شال و غیره عرضه می شود که علاقمندان می توانند با مراجعه به این مرکز این محصولات را با ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف خریداری کنند.

وزیری نژاد اضافه کرد: در مجموع برای راه اندازی این مرکز فرهنگی فروشگاهی با مشارکت شهرداری و بخش خصوص دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود: در فاز دوم مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب به دنبال ایجاد اشتغالزایی و راه اندازی بخش دوزندگی این مجموعه هستیم که در حال حاضر ۹ چرخ خیاطی خریداری شده است.

وزیری نژاد اظهار کرد: در گام بعدی درصدد هستیم تا یک مجموعه فرهنگی فروشگاهی دیگر در سال ۹۶ راه اندازی کنیم، البته ناگفته نماند که در سال های قبل با حمایت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین دو مرکز فرهنگی فروشگاهی کوچک در خیابان چهار راه شهرداری و میدان مادر نیز به بهره برداری رسیده است که در تلاشیم تعداد این مراکز را در سطح شهر به پنج مرکز افزایش دهیم.

وی عنوان کرد: افتتاح مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف و حجاب گامی به منظور ترویج عفاف و حجاب در جامعه اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و با راه اندازی این مرکز بانوان دسترسی آسان تری به پوشاک اسلامی خواهند داشت و درصدد توسعه این مرکز در آینده هستیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از ادرات، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و آموزش و پرورش خواست تا سفارشاتی که در حوزه عفاف و حجاب را دارند را به این مرکز فروشگاهی بدهند، چرا که با این حمایت ها مجموعه فرهنگی فروشگاهی عفاف حجاب می تواند سرپا بماند.