تهیه بزرگترین رنگینک جهان به طول ۱۱۰ متر در استان بوشهر

بابک بهادرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رنگینک نوعی شیرینی محلی در استان بوشهر است که با خرما تهیه می‌شود و دارای سابقه طولانی بوده و به عنوان یکی از غذاهای پرطرفدار این خطه محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: مردم این خطه که به مهمان‌نوازی در ایران معروف هستند، برای نکوداشت میهمانان رنگینک‌هایی با بهترین روغن‌های حیوانی تهیه می‌کردند و بر سفره‌های فقیرانه روستایی از آنان پذیرایی می‌کردند.

دبیر جشنواره رنگینک افزود: جشنواره دوم رنگینک خرمای کشور سوم فروردین ۹۶ با حضور حداقل ۲۲۰ شرکت کننده در بخش تهیه رنگینک، چهار گروه موسیقی سنتی، چهار گروه موسیقی محلی استان بوشهر، چهار گروه موسیقی اقوام ایرانی و چهار گروه نمایش کمدی برگزار می‌شود.

وی از احتمال کاهش و یا افزایش این گروه‌ها پس از بازبینی آثار و یا درخواست شرکت‌کنندگان خبر داد و بیان کرد: جوایز نفیسی از جمله سکه طلا، تندیس و سپاسنامه جشنواره برای گروه‌های برتر در نظر گرفته شده است.

بهادرپور خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه در نظر داشتیم یک دستگاه خودرو را به شرکت‌کننده برتر اهدا کنیم، ولی به منظور رعایت عدالت تصمیم بر این شد که تعداد جوایز افزایش یابد و سکه‌های طلا به هفت نفر از برگزیدگان جشنواره رنگینک و گروه‌های اول تا سوم بخش‌های موسیقی محلی و سنتی و اقوام ایرانی و نمایش کمدی اهدا شود.

وی ادامه داد: بزرگترین رنگینک جهان به طول ۱۱۰ متر و عرض یک متر و ضخامت سه سانتیمتر توسط خانم شریفی مادر دو شهید دوران دفاع مقدس محمدجعفر و غلامرضا رستگار و خواهر شهید شریفی و خاله شهید علی رستگار رونمایی می‌شود.

دبیر جشنواره رنگینک با پیش‌بینی هزینه ۱.۲ میلیارد ریالی برگزاری این جشنواره، اضافه کرد: بخش عمده این هزینه‌ها از طریق تبلیغات و بخش خصوصی تامین می‌شود؛ هیچ نهاد دولتی تاکنون کمکی در این زمینه نداشته است ولی قول‌هایی داده شد که امیدواریم عملی شود.

وی افزود: درخصوص اسکان شرکت‌کننده‌های غیربومی هم به علت نبود هتل در شهر، قرار است میهمان‌سرای اداره آبیاری و چند دستگاه ساختمان عوامل جشنواره و حامیان آن در اختیارشان قرار گیرد و از طرف مدیریت تشریفات و مردم آبپخش پذیرایی شوند.

بهادرپور بیان کرد: انتظار می‌رود که در شب‌های برگزاری جشنواره بالغ بر چهار هزار نفر از تمام نقاط کشور از آن دیدن کنند که این کار ما را به هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و پتانسیل نخل و خرما و صنایع جانبی نزدیک‌تر خواهد کرد.

وی در ارتباط با داوری این جشنواره نیز بیان کرد: داوران چهار گانه رنگینک، موسیقی سنتی، موسیقی محلی و نمایش کمدی تحت نظر رئیس کمیته داوران فعالیت می‌کنند و در هر بخش سه داور خواهیم داشت که یک نفر آنها سر داور است.

دبیر جشنواره رنگینک افزود: در بخش رنگینک، طرح، شعار و مزه و ظرافت (شکل ساخت) به ترتیب ۳۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ امتیاز و لباس محلی شرکت کننده ها ۱۰ امتیاز دارد.

وی گفت: در بخش موسیقی سنتی نیز انتخاب شعر و ترانه، استفاده از سازهای ایرانی، صدا و آواز خواننده و هماهنگی بین سازها و خواننده به ترتیب، ۱۰، ۳۰، ۲۰، ۳۰ امتیاز و استفاده از لباس سنتی ایرانی هم ۱۰ امتیاز خواهد داشت.

وی اظهار داشت: در بخش موسیقی محلی وضعیت داوری در این مورد کاملا شبیه موسیقی سنتی است و تنها در استفاده از سازها و آواز محلی و لباس های محلی متفاوت است.

دبیر جشنواره رنگینک بیان کرد: در بخش نمایش‌های کمدی داوری مانند جشنواره‌های تئاتر است و متن، گریم، نور، موسیقی، بازیگر زن و مرد طراحی صحنه و لباس و بروشور با صلاحدید و سلیقه داوران امتیاز دارد و در نهایت یک گروه به عنوان برگزیده انتخاب می‌شود.